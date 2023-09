Análise do Apple Watch Série 9

Os novos Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 começarão a chegar aos clientes e serão lançados nas lojas na sexta-feira. No início, meios de comunicação selecionados e canais do YouTube compartilharam as primeiras análises dos relógios.



Os principais novos recursos para ambos os modelos Apple Watch incluem telas mais brilhantes, um chip S9 até 30% mais rápido, um gesto de “toque duplo” para interagir com os relógios sem tocar na tela, 64 GB de armazenamento interno aumentado e muito mais.

Muitas análises concordam que o Apple Watch Series 9 e Ultra 2 são atualizações frequentes que provavelmente não valem a pena atualizar do Series 8 ou Ultra original.

A beiraCanção de Vitória Ao atualizar para a Série 9 ou Ultra 2:

Se você possui uma Série 7 ou posterior, você realmente não precisa atualizar. Para proprietários da Série 5 ou anterior, pode valer a pena, pois você terá uma tela maior, vários novos sensores e um aumento no processamento. Os proprietários da Série 6 são as pessoas que mais vejo em cima do muro – e para essas pessoas, eu recomendaria principalmente atualizações se a duração da bateria não estiver mais diminuindo. Para pessoas com Ultra, sério. Resfrie sua aeronave. Você está obtendo uma tela Modular Ultra com watchOS 10, e 3.000 nits versus 2.000 nits não fazem muita diferença.

CNBCComo fazer Lyswing Ao clicar duas vezes:

Nos testes, não achei o toque duplo um gesto diário indispensável para mim, embora fosse divertido de brincar e o feedback tátil quando funcionasse fosse satisfatório. Também não achei a ferramenta Smart Stack que clica duas vezes traz tanta utilidade – não gosto de widgets em geral, e as sugestões que eles ofereceram por padrão não foram úteis, como um cartão com dicas para meu novo Apple Assistir. As ferramentas individuais são determinadas pelo aprendizado de máquina, para que possam melhorar com o uso. O gesto também exige que a interface do Apple Watch esteja ativada, com a luz de fundo ligada. Você só pode tocar duas vezes quando seu braço estiver ao seu lado. Em vez disso, você precisa primeiro levantar o braço para ativar a tela e, em seguida, tocar duas vezes com os dedos, o que faz com que pareça um movimento muito exagerado.

CNETLexi Savvidis A tela mais brilhante do Apple Watch Ultra 2 com até 3.000 nits aproveita o recurso de lanterna, disse ele:

Mas é a lâmpada que recebe o maior impulso. É capaz de iluminar um pequeno quarto escuro, iluminar seu caminho se você deixar cair as chaves e até mesmo lançar um brilho assustador se você estiver lendo uma história para seus filhos antes de dormir. Levei o Apple Watch Ultra 2 para uma caverna e ele iluminou a rocha muito melhor do que o primeiro Ultra quando comparei os dois.

Xarope MóvelPatrick O’Rourke No SIM S9:

E depois há o novo chip S9. Como a Apple manteve o chip S8 desde a Série 6, a melhoria do processador do smartwatch já deveria ter sido feita há muito tempo. No entanto, não tive problemas de atraso com o S8 e, embora o S9 seja claramente mais poderoso, não notei muito aumento de desempenho no uso diário. Por outro lado, a Apple diz que o chip S9 alimenta o processamento Siri no dispositivo da Série 9, permitindo que o smartwatch responda rapidamente a solicitações como iniciar um treino ou definir um cronômetro.

Vídeos