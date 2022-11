América e Portugal empatam; Portanto, não há RWC para os Eagles

Segundo tempo

Foi a mesma história no início do segundo tempo. Uma falha dos EUA resultou em uma excelente oportunidade de gol, com uma longa corrida de Lobos pela linha lateral e um chip perigoso na frente, misericordiosamente, tocou para os EUA.

O resultado final foi um scrum para Portugal que resultou em um pênalti, que Marx perdeu.

Mas da desistência de 22 foi o suficiente para Portugal conseguir um chute um pouco mais fácil para Márquez e o meio-scrum assumiu a liderança para 13-9.

Marquez errou outro chute depois que Gabelli Biffeletti expulsou um jogador sem a bola, e esse tipo de pênalti deixa os torcedores loucos.

As águias recorreram aos pontapés de caixa durante grande parte da segunda parte, que não ganharam muito terreno nem nenhuma vantagem tangível. Mesmo quando os Eagles começaram a roubar alinhamentos e trabalhar a bola ao lado, eles desaceleraram o jogo confiando no jogo de chute.

Eventualmente, no entanto, o esforço veio. Outra virada de lineout permitiu um avanço de chip MacGinty e os EUA acabaram ganhando um pênalti e optaram por bater rapidamente. Paul Lasike avançou a poucos centímetros da linha e, em seguida, uma bela bola plana para Biffeletti colocou uma prostituta por cima da linha. Portugal recebeu cartão amarelo por infrações repetidas e MacGinty liderou por 16–13.

Esta liderança não é suficiente. Você percebe que o América está tentando esgotar o tempo depois disso, mas todos sabem que um empate basta para Portugal e os pênaltis podem vir de qualquer lugar. A sobreposição na esquerda poderia ter dificultado as coisas para Lobos, mas a ligação entre Lasic e Dier não. Pequenos erros pareciam surgir. Com Biffeletti fora de perigo, os Estados Unidos começaram a perder sua seqüência ininterrupta e cada jogada era cheia de tensão.

neve derrete

Por fim, Portugal chutou a bola para o campo e Augsburger a colocou, mas foi conduzido por cima da linha de teste para um scrum de cinco metros para Portugal. Mas não tão rápido – Portugal manda a bola para a frente no meio-campo. Scrum USA, depois cobrança de falta. As águias esmurraram a bola dentro do Portugal 22 e com um bom trabalho defensivo empurraram Portugal para trás e forçaram um scrum-five.

Aqui está uma grande oportunidade. Ganhe um scrum, mantenha a bola no Portugal 22 ou até mesmo marque um try e elimine os 150 segundos finais. Em vez disso, o árbitro Paul Williams marcou um pênalti contra o time dos Estados Unidos. Portugal chutou limpo e passou por uma série de fases no meio do campo. Lentamente, eles testaram a defesa dos EUA, que funcionou bem, mas eventualmente, talvez inevitavelmente, houve um pênalti.

Portugal continuou jogando com a bola e tentou o gol, que acertou a trave, mas o jogo voltou para os pênaltis e, com o tempo se esgotando, Marx colocou por cima.

Desastre da América e alegria de Portugal.

O nível de esforço foi claro para os jogadores americanos. Não houve preguiça, a vangloriada linha de defesa de Portugal só fez uma tentativa, mas erros, decisões táticas e quebras de habilidades importantes se somaram.

Aquele scrum final doeu. Como muitas penalidades de scrum, poderia ter acontecido de qualquer maneira. Os jogadores dos EUA não reclamaram, mas elogiaram o trabalho árduo de Portugal, mas aquele confronto final poderia ter encerrado o jogo.

“Acho que podemos ser [iced the game]”, disse Bryce Campbell. “Mas não o fizemos. Essa é a dura realidade do jogo. Não vai ser do seu jeito. É um jogo disputado, é uma queda de braço, Portugal é uma grande equipa. Acho que eles vão surpreender muita gente na Copa do Mundo. Jogamos nas áreas certas e fizemos o que queríamos e estou orgulhoso do esforço de todos. Todos se esforçaram esta noite. O resultado é o que é, as consequências são enormes, sabemos disso, mas nos levantamos.

América 16

Tentativas: Pifeleti

Edição: MacGInty

Canetas: MacGinty 3

Portugal 16

Empreendimentos: Storti

Mudança: Marx

Canetas: Marks 3