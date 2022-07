AMD RDNA 3 Navi 31 ‘GFX1100’, Navi 32 ‘GFX1102’, Navi 33 ‘GFX1101’ Display discreto Core Next 3.2 GPUs, APUs Obtenha DCN 3.1.4

As 3 GPUs RDNA da AMD, incluindo Navi 31, Navi 32 e Navi 33 e uma parte APU integrada, estão listadas no patch Linux mais recente.

AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33 para DCN 3.2, RDNA 3 APU recebe suporte DCN 3.1.4

Até agora, um total de quatro GPUs AMD RDNA 3 foram listados no sortimento Patches do Linux e o repositório LLVN de código aberto. Estes incluem o Navi 31 ‘GFX1100’, o Navi 32 ‘GFX1102’, o Navi 33 ‘GFX1101’ e o GFX1103 que aparece como APU, então é provável que a versão usada esteja na próxima faixa de APU Phoenix Point. Detalhes foram coletados Sonho de coalacanth E parece que temos novas informações sobre quais versões do DCN ou Display Core Next cada chip suportará no lançamento.

Para o conjunto de GPUs RDNA 3 discretas que inclui as GPUs AMD Navi 31, Navi 32 e Navi 33, a equipe vermelha atualizará do atual mecanismo DCN 3.0 para o novo mecanismo DCN 3.2.1. Por outro lado, a APU não usa a mesma versão que a família de GPUs RDNA 3 discretas. Ele tem a mesma cadeia que é usada atualmente pela atual série de APU RDNA 2 ‘GFX1030’ denominada série DCN 3.1.4. A APU AMD Sabrina usa o mecanismo DCN 3.1.6.

Versão do IP do GC ID GFX AMDGPU_FAMILY Grava 11.0.0 gfx1100 (Navi31) AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) dGPU 11.0.1 gfx1103 AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2 (FAMILY_GFX1103) APU 11.0.2 gfx1102 (Navi32) AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) dGPU 11.0.3? gfx1101 (Navi33)? AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)? dGPU?

A APU GFX1103 RDNA 3 da AMD foi detectada em um Linux recém-corrigido com o mecanismo DCN 3.1.4. (Créditos da imagem: coelacanth-dream)

Em termos de recursos, as séries DCN 3.2 e DCN 3.1 parecem vir com suporte para quatro saídas somente de exibição. Este era o padrão para GPUs RDNA 2 e também será mantido na linha RDNA 3. Informações adicionais mostram que agora há suporte para MALL (Last Level Memory Access) ou Infinity Cache para GPUs RDNA 3/GFX11, portanto, não espere ver compilações de Infinity Cache em APUs Phoenix Point.

AMD APUs Phoenix Point Espera-se que ele carregue até 24 unidades de computação ou o dobro de núcleos das APUs Rembrandt atuais, portanto, será um grande salto no desempenho gráfico para um chip integrado com o qual competirá. Chips Intel Meteor Lake Isso inclui até 192 UEs em um design de GPU lado a lado. Enquanto isso, a AMD Variedade de GPUs RDNA 3 Está se preparando para ser um concorrente digno dos produtos Ada Lovelace da próxima geração da NVIDIA, que devem ser revelados ainda este ano.

Engenharia Gráfica codinome da GPU nome alternativo engenharia geral Produtor GFX900 Vega 10 GCN 5.0 RX VEGA / Radeon Pro GFX902 Corvo negro Raven Ridge / Picasso GCN 5.0 Ryzen 2000/3000 (G/GE) GFX904 Vega 12 GCN 5.0 Vega Pro 20 (Mac) GFX906 Vega 20 GCN 5.0 Radeon VII / Radeon Pro VII GFX908 arcturus CDNA 1 MI100 . instinto GFX90A Aldebaran CDNA 2 MI200. Instinto GFX909 corvo 2 GCN 5.0 A confirmar GFX909 Renoir GCN 5.0 Ryzen 4000 (H/U/G) GFX1010 Navegação 10 RNA 1 RX 5700/5600 (M/XT) GFX1011 Navegação 12 RNA 1 PRO 5600M (MAC) (GFX 1012) Navegação 14 RNA 1 RX 5500 (M/XT) (GFX 1030) Navegação 21 Big Navi / Sienna Cichlid RNA 2 Série RX 6900/6800 . (GFX1031) Navegação 22 linguado marinho RNA 2 Série RX 6700 . GFX1032 Navegação 23 Demegri Cavefish RNA 2 Série RX 6600 . (GFX 1033) Navegação 24 goby bege RNA 2 Série RX 6500/6400 . (GFX 1033) Van Gogh erith RNA 2 superfície de vapor (GFX 1036) Rafael RNA 2 Ryzen 7000? GFX1040 Van Gogh Light / Mendocino sardinha verde? RNA 2 Ryzen 7000? GFX1100 Navegação 31 Bloom Bonito RNA 3 Radeon RX 7900? GFX1101 Navegação 33 RNA 3 Radeon RX 7800? GFX1102 Navegação 32 RNA 3 Radeon RX 7700? GFX1103 Navegação 3X Ponto da Fênix RNA 3 Ryzen 7000 APU? (GFX 1200) NAVEGAÇÃO 4X RNA 4 Radeon RX 8000?