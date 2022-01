Amazon suspende plano de parar de aceitar cartões de crédito Visa no Reino Unido

Londres – Amazonas Planos para descontinuar a admissão cancelados Visto Cartões de crédito do Reino Unido

Era um gigante do comércio eletrônico Espera-se que os britânicos proíbam o uso de cartão de crédito emitido pela Visa em sua plataforma a partir de 19 de janeiro. Mas a empresa disse em comunicado na segunda-feira que a mudança “não acontecerá mais”.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com a Visa para encontrar uma solução potencial que permita que os clientes continuem usando seus cartões de crédito Visa na Amazon.co.uk”, disse um porta-voz da Amazon à CNBC por e-mail.

No início, a Amazon fez anúncio chocante Em novembro, citando “taxas altas da Visa para processamento de transações com cartão de crédito”. A Visa disse na época que estava “muito decepcionada” com a mudança e que trabalharia para uma solução com a Amazon.

As duas empresas cortaram relações no passado, com a Amazon anunciando seus planos de cobrar uma taxa adicional de 0,5% nos cartões de crédito Visa na Austrália e Cingapura no ano passado.

Ainda não está claro por que a Amazon mudou seu plano de eliminar os cartões de crédito Visa no Reino Unido, nem se a decisão é final ou temporária.

“Os clientes da Amazon podem continuar a usar cartões Visa na Amazon.co.uk após 19 de janeiro, pois trabalhamos juntos para chegar a um acordo”, disse um porta-voz da Visa à CNBC por e-mail.