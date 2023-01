Amazon está demitindo funcionários nos Estados Unidos, Canadá e Costa Rica até o final do dia

18 de janeiro (Reuters) – Amazon.com Inc. (AMZN.O) A gigante do comércio eletrônico disse em nota aos funcionários vista pela Reuters que cortará alguns empregos nos Estados Unidos, Canadá e Costa Rica até o final de quarta-feira, como parte de seu plano de demitir 18.000 funcionários.

As demissões são as mais recentes no setor de tecnologia dos EUA, já que as empresas cortam sua força de trabalho inchada e cortam custos para reverter os excessos da era pandêmica e se preparar para uma economia global piorando.

A empresa está demitindo 2.300 funcionários em Seattle e Bellevue, de acordo com uma atualização no site Worker Amendment and Retraining Notice (WARN). A lei trabalhista dos EUA exige que as empresas que planejam demissões em massa notifiquem os funcionários 60 dias antes do fechamento.

O CEO da Amazon.com, Andy Jassy, ​​disse no início deste mês que os cortes, cerca de 6% dos cerca de 300.000 funcionários da empresa, afetarão principalmente seus departamentos de comércio eletrônico e recursos humanos. Consulte Mais informação

Microsoft (MSFT.O) A empresa disse na quarta-feira que cortaria cerca de 10.000 empregos e receberia US$ 1,2 bilhão em indenizações. Consulte Mais informação

Reportagem adicional de Tyachi Datta, Eva Mathews e Maria Ponizath em Bengaluru; Edição por Krishna Chandra Elori, Chingini Ganguly e Uttaresh

