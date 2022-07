Amazon distribui Mass Effect e uma série de outros jogos no Prime Day

A Amazon está dando um monte de jogos grátis para PC para membros Prime no Prime Day, então se você ainda não os reivindicou, você pode querer dar uma olhada. O que está disponível antes que o evento de compras do final do dia termine.

Provavelmente o maior jogo que você pode ter é Efeito de massa da edição lendáriauma versão modificada do épico Efeito em massa Uma trilogia da BioWare que inclui todos os três títulos single-player e mais de 40 pacotes DLC. Se fosse Guerra das Estrelas O aspecto espacial é sua coisa, a Amazon também oferece Cavaleiro Jedi de Guerra nas Estrelas: Academia JediE a Star Wars Jedi Knight II: Jedi OutcastE as Comando da República de Guerra nas Estrelas. E se os jogos de corrida são mais a sua velocidade, você pode querer agarrá-lo Legendas da rede E a Need for Speed ​​Heat.

Há também uma enorme lista de minijogos que você também pode reivindicar – aqui está o resto em oferta.

10 segundos ninja X

8Doors: Aventura Após a Vida de Arum

Aventuras Adicionais

corrida bang bang

nuvens e ovelhas 2

caixa da morte

Fúria Assassina Especial

As Irmãs Gianna: Sonhos Retorcidos

vírus sumiu

Tinge

guia de Samuel

2. lingote de metal

unidade de metal

BMX Pro. bombeamento

Quebra-cabeça do ano – 10 peças

mundo da chuva

Viagem por estrada – 3 peças

Samurai Shodown II

Limpador de série

olho de corvo

Detetive Darkside

O Rei dos Lutadores 2000

O Rei dos Lutadores 2002

O Metronomicon: Abate a pista de dança

O Prime Day não é apenas sobre videogames gratuitos – a Amazon também oferece uma série de outras ofertas. Estamos rastreando alguns (terminar agora) blog ao vivomas você também pode ver arquivos Central do Prime Day 2022 Para ver outras ofertas notáveis.