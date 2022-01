Alpha, Delta e Now Omicron – 6 perguntas importantes respondidas à medida que os casos de COVID-19 aumentam em todo o mundo

Nota do Editor de “The Conversation”: A variável omicron A partir de SARS-CoV-2vírus que causa COVID-19, alimente um Aumento rápido de casos em todo o mundo. Pedimos a uma equipe de virologistas e imunologistas da Universidade do Colorado Boulder para avaliar algumas das questões candentes que as pessoas estão fazendo sobre a nova alternativa.

Como o omicron difere das variantes anteriores?

Existem duas diferenças principais entre o omicron e as variantes anteriores do vírus SARS-CoV-2 que surgiram no final de 2019. Dados iniciais sugerem que casos omicron são mais leves de infecções causadas pela variável delta. Por outro lado, o omicron é mais transmissível – o que significa que se espalha facilmente – do que as variantes anteriores. Pode ser confuso pensar nos efeitos gerais de um vírus que é muito mais leve e também muito mais contagioso.

Quando a variante delta se tornou mainstream e mudou de alfa no verão de 2021, foi capaz de fazê-lo porque era Entre 40% e 60% mais portátil. Agora, a variável omicron é mesmo Mais transferível que delta.

É difícil colocar números sobre o quão transmissível uma variante é mais intrinsecamente do que outra, porque os comportamentos humanos e as taxas de vacinação estão em fluxo. Esses fatores, juntamente com a transmissibilidade, influenciam a forma como o vírus é transmitido em uma população.

Comparado com a cepa original de SARS-CoV-2, omicron . 72 boom em todo o genoma. Algumas dessas mutações explicam novos recursos complexos que caracterizam essa variante. Descrevemos essas mudanças na proteína spike, uma importante proteína de superfície que permite que o vírus se ligue e infecte as células. É também a principal característica do vírus que o sistema imunológico humano reconhece.

Por que o Omicron se espalha tão rapidamente?

Estudos preliminares indicam que o omicron é mais eficaz para reprodução nas vias aéreas superiores, incluindo o narizE garganta, E Boca, do que as variantes anteriores, tornando-o mais semelhante ao vírus do resfriado comum. Se os dados desses estudos preliminares corroborarem, isso pode ajudar a explicar a alta transmissibilidade dos ômícrons: os vírus se replicam nas vias aéreas superiores. Pode espalhar-se mais facilmente, embora as razões para isso não sejam totalmente compreendidas.

Além disso, o ômicron é muitas vezes capaz de fugindo da imunidade existente Tempo suficiente para a infecção começar, causar sintomas e passar para a próxima pessoa. Isso explica o motivo da reinfecção e a vacina infecções penetrantes Parece ser mais comum com omicron.

Essas características, e o momento dessa variante que surgiu durante a temporada de festas, levaram a um aumento extraordinário de infecções por COVID-19 nos Estados Unidos, bem como no inverno – que trouxe as pessoas para dentro de casa – juntamente com fadiga epidêmica, e você tem a tempestade perfeita para uma transmissão rápida.

A boa notícia é que vacinas e reforços de vacinas, no entanto, Oferece boa proteção Contra doença grave e hospitalização. Mas dado o número atual de casos, isso ainda significa muitas doenças, hospitalizações e mortes nas próximas semanas.

Um ômicron poderia aproximar uma população da imunidade de rebanho?

imunidade de rebanho Ocorre quando um número suficiente de pessoas tem imunidade a um vírus que já não se espalha bem. Só é possível quando duas condições são atendidas. Em primeiro lugar, grande parte da população deve ser vacinada ou se recuperar de uma infecção anterior. Em segundo lugar, uma vacinação ou infecção prévia deve conferir imunidade suficiente para prevenir ou retardar uma infecção futura. As campanhas de vacinação, aliadas à disseminação da infecção por oomicron, serão suficientes para vacinar o rebanho?

Três questões trazem esperança para a imunidade de rebanho a longo prazo após a Omicron. A primeira é que a imunidade diminui naturalmente com o tempo, independentemente de ter sido causada por uma vacina ou infecção anterior. Ainda não está claro quanto tempo após a infecção ou vacinação contra esse vírus persistir, porque o SARS-CoV-2 infecta humanos há apenas dois anos. Em última análise, estudos controlados serão capazes de determinar isso.

Em segundo lugar, crianças menores de 5 anos ainda não são elegíveis para as vacinas COVID-19, e crianças suscetíveis nascem todos os dias. Portanto, até que todas as faixas etárias sejam elegíveis para a vacinação, é provável que haja transmissão contínua em crianças.

E terceiro, não podemos descartar que novas variantes possam escapar da imunidade existente. Como eu mostrei omicronA infecção com uma variante não garante proteção contra infecções com variantes futuras.

Juntos, esses três fatores sugerem que, mesmo que uma porção grande o suficiente da população se recupere do omícron, a imunidade de rebanho a longo prazo é improvável. Essas são as mesmas razões pelas quais os humanos nunca atingem a imunidade de rebanho a longo prazo à gripe e precisam receber uma nova vacina contra a gripe todos os anos.

É importante lembrar que com todas as variáveis ​​até agora, a maioria das pessoas que foram hospitalizadas com COVID-19 não vacinado. Isso mostra que as vacinas são uma ferramenta eficaz para reduzir a gravidade da doença e podem ser benéficas mesmo contra novas variantes.

De onde vêm as novas variantes como Omicron?

Quando os vírus fazem mais cópias de si mesmos dentro das células humanas, eles cometem erros nesse processo – mutações – que alteram seu código genético. A maioria dessas mutações não será benéfica para o vírus. No entanto, em alguns casos, o vírus atinge o jackpot de uma ou mais mutações benéficas que alimentam sua disseminação na população. A variante alfa tem algumas mutações na proteína spike que fez Mais fácil para os vírus infectarem as células. A variante delta contém mutações adicionais A propagação do vírus melhorou. Omicron, com seu número impressionante de mutações, é realmente estranho. É raro que o coronavírus acumule rapidamente tantas mutações em seu genoma.

As origens da Omicron ainda não são bem compreendidas. Uma teoria predominante é que uma pessoa imunocomprometida contraiu o coronavírus por Um período de tempo prolongado, Leva a Evolução viral acelerada. Outra teoria Especula-se que o ômicron poderia ter evoluído em outras espécies animais e depois infectado humanos novamente. Alternativamente, o ômicron poderia ter evoluído gradualmente para um local ruim Sequência de vigilância. Ainda há muito a ser entendido sobre os fatores que levaram ao surgimento dessa variante altamente mutante.

O omicron poderia sofrer mutação para ser mais letal?

As variantes que vieram à tona o fizeram porque continham mutações benéficas do coronavírus. Estamos testemunhando essencialmente a evolução darwiniana – a sobrevivência do mais apto – em tempo real. Variantes com mutações benéficas, como aquelas que fornecem escape de anticorpos ou tempos de incubação mais curtos, estão substituindo rapidamente seus predecessores menos aptos.

A coisa mais importante a lembrar sobre a evolução do vírus é que a seleção natural favorece variantes que se espalham melhor do que outras espécies. A boa notícia é que as variantes mais patogênicas – ou perigosas – são menos propensas a se espalhar bem. Isso ocorre porque os indivíduos que se sentem particularmente doentes tendem a se auto-isolar naturalmente, reduzindo a chance de transmitir o vírus.

A boa notícia também é que, como a infecção é uma variável Fornece imunidade parcial a outros, a rápida difusão do omicron levou ao rápido declínio do delta.

A esta altura, espera-se que todas as novas variantes se difundam – as chamadas variáveis ​​preocupantes – Continuará a ser altamente transmissível.

E sobre o hype sobre “deltacron” e “flurona”?

No início de janeiro de 2022, pesquisadores em Chipre relataram casos do vírus COVID-19 contendo sequências omicron e delta ., apelidado de “deltacron”. No entanto, outros estudiosos especulam que isso nada mais é do que um arquivo contaminantes de laboratório Uma amostra omicron contaminada com delta. Embora sejam necessários mais detalhes, a partir de agora, não há motivo para se preocupar com esse potencial híbrido porque não tem sido tão comumente observado.

E nas últimas semanas O termo “Florona” apareceu, referindo-se a uma pessoa infectada com o vírus influenza e o vírus Corona ao mesmo tempo. Embora raras, situações como essa ocorrem, e é importante que você reduza seu risco recebendo a vacina contra a gripe e a COVID-19. Mas é importante notar que Florona não é uma nova mistura dos genomas da gripe e do coronavírus, o que torna o termo um tanto impróprio.

escrito por:

Sarah Sawyer é Professora de Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento na University of Colorado Boulder

Arturo Barbaciano Guerrero – Pós-Doutorado em Virologia, University of Colorado Boulder

Cody Warren – Pós-Doutorado em Virologia e Imunologia, University of Colorado Boulder

Este artigo foi publicado pela primeira vez em Conversação.