‘Alien’ rodando nos estúdios do século 20 com Fede Alvarez – The Hollywood Reporter

Você vai ouvir seus gritos no espaço então Fede Alvarez Ele tem algo a dizer sobre isso.

diretor de filme não respire O remake de 2013 de Mau morto Clicado para escrever e dirigir um original independente estrangeiro Recurso para estúdios do século XX.

Ridley Scott, que dirigiu o thriller original de terror e ficção científica que saiu em 1979 e retornou em duas partes do século 21, será produzido através de seu banner Scott Free. O projeto foi projetado para o Hulu como parte das ambições do século 20 de produzir mais de 10 filmes por ano para o serviço de streaming da Disney.

estrangeiro Muitas de suas sequências e concursos se concentram no terror de uma raça feroz de alienígenas chamados Xenomorfos, que põem ovos dentro de corpos vivos por meio de “facehuggers” que explodem violentamente de caixas quando atingem um certo estágio de maturidade.

Dan O’Bannon escreveu o primeiro filme, que se desenrolou como uma história de terror contida sobre a tripulação da nave espacial Nostromo condenada. A sobrevivente Ripley e a atriz que a interpretou, Sigourney Weaver, tornaram-se o rosto humano da série da Fox quando James Cameron dirigiu uma sequência, Alienígenasem 1986, transformou-o em um filme de ação e alcançou enorme sucesso cultural.

Dois outros filmes, com Weaver, se seguiram nos anos 90, enquanto eram crossovers com outra franquia de ficção científica da Fox. predador, sem Weaver, Carregando Xenomorfos nos anos 2000. Scott voltou às suas co-criações com a prequela Prometeuum filme ambicioso e religioso lançado em 2012 e 2017 estrangeiro: aliança; Ambos tentaram descobrir as origens da espécie.

A tomada de Alvarez é mantida dentro da caixa do estúdio, mas fontes a descrevem como não relacionada a filmes anteriores.

Segundo fontes, Alvarez é um fã fanático da franquia e fez uma proposta para Scott há muitos anos. A ideia ficou na cabeça de Scott até o final do ano passado, quando ele ligou para Alvarez do nada e perguntou se o jovem diretor ainda queria. Não foi necessário perguntar duas vezes a Alvarez.

Steve Aspel, chefe da divisão, disse que a 20th Century escolheu o projeto “graças ao poder do estilo Vidi”. “Foi apenas uma história muito boa com um monte de personagens que você nunca viu antes.”

Aspel, com quem conversou recentemente THR Sobre O futuro dos estúdios do século XXAo fazer o projeto para o Hulu, não haverá pressão para reduzir o potencial agravamento que pode vir com considerações teatrais. “Não é um filme que deve ser tudo para todas as pessoas com grandes orçamentos. Eles têm que ser tão originais quanto são. E isso está mais perto de suas raízes de gênero.”

Alvarez é definitivamente um cineasta que ama seu trabalho de qualidade. Ele ganhou seguidores por seus projetos incríveis e implacáveis, incluindo escrever e dirigir um remake de 2013. Mau morto e co-escrever e produzir um remake da Netflix de Massacre da serra elétrica no Texas. Ele alcançou sucesso comercial e crítico com o thriller de ação não respireHistória co-escrita e dirigida. mesmo Uma sequência lançada em 2021 nasceu.

Alvarez é representado por WME e Jackoway Austen.