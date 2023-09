A Apple começou esta manhã a aceitar encomendas do iPhone 15, iPhone 15‌ Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro‌ Max, e agora, poucas horas depois, os primeiros pedidos passaram para a fase de “preparação para envio” enquanto a Apple se prepara para enviá-los. Envio de novos iPhones aos clientes.



Os clientes nos EUA deverão em breve poder começar a rastrear seus pedidos através Recurso UPS My ChoiceOu através do site da UPS Usando o número de referência Como um número de telefone ou número de pedido da Apple. Os pedidos normalmente são enviados da China e a Apple não altera o status do envio até que sejam digitalizados em um centro de distribuição central nos EUA.

As remessas do iPhone começarão a chegar aos clientes na sexta-feira, 22 de setembro. Tal como acontece com todo lançamento de novo produto, os usuários da Apple na Austrália e na Nova Zelândia serão os primeiros a receber seus pedidos devido às diferenças de fuso horário.

Os modelos ‌iPhone 15 Pro‌ e iPhone 15 Pro‌ Max foram colocados à venda uma hora após o início das pré-encomendas esta manhã, e os pedidos de algumas cores e capacidades foram adiados até outubro ou novembro. Alguns locais ainda podem ter estoque de encomenda disponível para retirada na loja, e aqueles que não conseguirem fazer uma encomenda a tempo poderão passar na loja no dia do lançamento para comprar um novo dispositivo, como a Apple costuma fazer. tem estoque extra para compras na loja.

As capas e acessórios devem chegar antes dos novos iPhones e já começaram a ser comercializados.