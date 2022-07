Algumas boas notícias surpreendentes: as bibliotecas estão crescendo e se tornando mais diversificadas

Muitas lojas também viram um aumento nos lucros. Em uma pesquisa com livreiros no início deste ano, a associação descobriu que cerca de 80% dos entrevistados disseram ter visto vendas mais altas em 2021 do que em 2020, e quase 70% disseram que suas vendas no ano passado foram maiores do que em 2019. Como disse Hill.

Na Blue Willow Bookshop, em Houston, a receita aumentou 20% em 2021, e a loja teve mais lucro no ano passado do que em 2019, segundo a proprietária, Valerie Koehler. Mitchell Kaplan, fundador da Books & Books, uma cadeia independente no sul da Flórida, disse que as vendas aumentaram mais de 60% em 2021 em comparação com 2020.

Muitas das novas lojas que abriram durante a pandemia são administradas por livreiros não brancos, entre eles Biblioteca dos comedores de sal em Englewood, Califórnia, e se especializou em livros que escreveu e sobre mulheres, meninas e pessoas de cor não-binárias; o Livros móveisuma biblioteca móvel de propriedade de uma latina em um ônibus escolar convertido em Taylor, Texas, que armazena histórias fictícias em espanhol e inglês, e bloco de leiturauma livraria de propriedade de negros em Stratford, Connecticut.

Teri Hamm decidiu abrir Kindred Stories em Houston, quando sua filha, agora com 14 anos, disse que estava entediada com os livros que sua mãe costumava levar para casa para ler. Leitora ávida, ela gravita em torno de livros sobre a infância negra.

“Percebi que ela não tinha espaço em Houston para descobrir e explorar todo o trabalho incrível no mercado escrito por Black Voices”, disse Hamm. “Não havia nenhum lugar designado para ela em mente.”

O rápido crescimento das livrarias físicas é particularmente surpreendente em um momento em que as lojas físicas enfrentam uma concorrência avassaladora da Amazon e de outros varejistas online. Muitos donos de livrarias também estão enfrentando novas incertezas de uma perspectiva macroeconômica sombria – escassez de mão de obra, cadeias de suprimentos, aumento de aluguéis e taxas de juros, aumento dos custos das commodities e uma recessão iminente que pode levar a menores gastos do consumidor.