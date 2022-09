Alerta de raiva sobre guaxinins em um bar da Dakota do Norte

Maddock, ND (Associated Press) – Uma mulher entrou em um bar de Dakota do Norte carregando um guaxinim, levando as autoridades de saúde a alertar aqueles que estiveram em contato com o animal sobre uma possível exposição à raiva.

A garçonete Cindy Smith disse que estava servindo bebidas no Maddock’s Bar na semana passada quando um morador local trouxe o animal durante o happy hour. Ela disse que havia cerca de 10 pessoas no salão no momento.

Smith disse que imediatamente pediu à mulher para sair, mas em vez disso levou um guaxinim ao redor do bar para aparecer para outro cliente. A mulher acabou saindo com o animal após cerca de cinco minutos.

Nós a levamos para sair com ela, e foi tudo o que aconteceu”, disse Smith. Tribuna de Bismarck. “Ela não soltou seus braços uma vez, e não houve nenhuma mordida.”

Maddock é uma cidade de cerca de 500 pessoas localizada a aproximadamente 137 quilômetros da fronteira canadense.

A raiva é uma infecção viral que afeta mamíferos, incluindo humanos. Em um alerta emitido na terça-feira, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Dakota do Norte está pedindo a qualquer pessoa que possa ter sido mordida ou que tenha tido contato com saliva de guaxinim que procure atendimento médico.

“Como a raiva é uma doença grave com taxa de mortalidade próxima de 100%, estamos disponibilizando essas informações ao público por precaução”, disse a epidemiologista Amanda Bakken em comunicado.

Seis animais com raiva foram relatados em Dakota do Norte este ano, incluindo dois morcegos, dois gatos, uma vaca e um gambá.

Disse Smith: “Eu não tinha ideia do que ela estava pensando.”