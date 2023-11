Alega-se que 55 marinheiros chineses morreram devido a uma armadilha submarina

É claro que a China negou que o incidente tenha ocorrido, mas presume-se que cerca de 55 marinheiros chineses a bordo do submarino n.º 093-417 morreram após um acidente no Mar Amarelo, ao largo da província chinesa de Shandong. A inteligência britânica informou que os submarinistas morreram após uma falha “catastrófica” nos sistemas de oxigênio do navio em 21 de agosto de 2023.

“Nosso entendimento é que a morte foi causada por hipóxia devido a uma falha no sistema do submarino”, disse o relatório. “O submarino colidiu com uma corrente e âncora usada pela Marinha do Exército de Libertação do Povo Chinês para deter submarinos dos EUA e aliados.”Isso causou o mau funcionamento dos sistemas e levou seis horas para reparar e nivelar o navio. O sistema de oxigênio a bordo envenenou a tripulação após uma falha catastrófica.

Dado que o relatório se baseia em informações de inteligência, o Reino Unido recusou-se a comentar a veracidade dos relatórios, enquanto Pequim confirmou que o incidente é apenas um boato. Se um submarino atingir sua própria corrente e armadilha de âncora, e suas baterias estiverem fracas, seus purificadores de ar e sistemas de tratamento de ar provavelmente irão falhar.

Embora os submarinos dos EUA e da Grã-Bretanha possuam dispositivos que podem converter dióxido de carbono em oxigénio, permitindo-lhes permanecer debaixo de água durante longos períodos de tempo, nem todos os países têm acesso à mesma tecnologia. Uma "corrente e âncora" é um dispositivo destinado a prender e destruir navios inimigos no fundo do mar. A ideia é simples: uma pesada corrente de bolas de metal e outros objetos (que pode ter vários quilômetros de comprimento) é presa a duas âncoras espalhadas pelo fundo do mar.

O tamanho e o peso da corrente podem causar graves danos ao leme e à hélice de um navio, atrasando um submarino por horas ou até dias, o que pode ser fatal para o navio e sua tripulação, como podemos verificar no suposto incidente da Marinha Chinesa . O submarino pode ser rebocado até o fundo do mar por meio de uma armadilha.

Esses tipos de armadilhas de corrente e âncora são usados ​​para proteger locais estratégicos ou sensíveis, como portos, portos ou rotas marítimas. O documento emitido pela inteligência britânica acredita que esta armadilha em particular tinha como objetivo montar uma armadilha americana ou americana Submarinos espiões britânicos Operando na costa da China. Shandong é uma província com várias cidades com uma população de mais de 9 milhões de habitantes, aproximadamente o tamanho da cidade de Nova Iorque. Qingdao, com uma população de 10 milhões de habitantes, é a maior cidade da província.

Embora grande parte do foco mundial tenha sido nas operações navais chinesas no Mar da China Meridional, especialmente nas vias navegáveis ​​entre Taiwan e a China continental, o Mar Amarelo também constitui uma massa de água estrategicamente importante ao longo da costa chinesa. O país partilha fronteiras marítimas com a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e o Japão nestas águas e é um local importante para a pesca comercial, a exploração de petróleo e gás e o comércio comercial. O Mar Amarelo é também uma importante rota de abastecimento entre a China e a Rússia, que abastece a República Popular com materiais nucleares utilizados para fabricar ogivas nucleares.

A perda de 093-417 é um grande problema para a Marinha do Exército de Libertação Popular. É um dos submarinos mais avançados da sua frota, sendo mais silencioso e transportando armas mais avançadas (incluindo novos e avançados mísseis anti-navio e torpedos).