Alcaraz avançou para as quartas de final do US Open e Pegula foi eliminado

A reação do espanhol Carlos Alcaraz após garantir sua vaga nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos com uma vitória em dois sets sobre Mateo Arnaldi (Ed Jones)

Carlos Alcaraz se classificou para as quartas de final do torneio de tênis do Aberto dos Estados Unidos depois de vencer em dois sets o italiano Matteo Arnaldi na segunda-feira, tornando a americana Jessica Pegula, terceira cabeça-de-chave, a última jogadora a deixar a cabeça-de-chave.

O atual campeão Alcaraz, que perdeu apenas um set em sua viagem às quartas de final, teve uma exibição dominante para derrotar o número 61 do mundo, Arnaldi, vencendo por 6-3, 6-3, 6-4 em uma hora e 57 minutos.

Alcaraz, de 20 anos, pretende se tornar o primeiro homem desde Roger Federer em 2008 a defender com sucesso o Aberto dos Estados Unidos, depois de conquistar o título pela primeira vez no ano passado.

A identidade do adversário do espanhol nas quartas-de-final será confirmada ainda nesta segunda-feira, já que o Alcaraz enfrentará o alemão Alexander Zverev ou o italiano Jannik Sinner, sexto colocado, nas quartas-de-final, na quarta-feira.

A luta contra Sinner será uma repetição do clássico das quartas de final entre os dois homens no ano passado, que estabeleceu um recorde como a última finalização de uma partida do Aberto dos Estados Unidos, após terminar às 2h50.

“Acho que pela intensidade desde o início até a última bola, fiz um jogo muito forte, menos erros”, disse Alcaraz após a rápida vitória de segunda-feira.

“Estou muito feliz com o desempenho geral.”

Em outras partidas masculinas, na segunda-feira, o britânico Jack Draper enfrentará o russo Andrey Rublev, oitavo colocado, enquanto o terceiro colocado Daniil Medvedev, campeão de 2021, enfrentará o australiano Alex de Minaur, 13º colocado.

– Pegula afundada por fogo amigo –

No sorteio feminino, Pegula se juntou à número um do mundo, Iga Swiatek, que perdeu na quarta rodada no domingo, ao sair do torneio, perdendo em dois sets para sua compatriota e amiga íntima Madison Keys.

Pegula entrou no Aberto dos Estados Unidos sonhando com seu primeiro Grand Slam, impulsionado por uma vitória no Aberto do Canadá WTA 1000 no mês passado em Montreal.

Mas a campanha do jogador de 29 anos foi interrompida abruptamente diante da lotada Arthur Ashe Arena, quando Keys, finalista do Aberto dos Estados Unidos de 2017, registrou uma vitória dominante por 6-1 e 6-3 em apenas 61 minutos.

Pegula não ficou sem resposta quando Keys disparou uma série de 21 vencedores contra seis.

Keys puniu o saque instável de sua amiga e quebrou seu saque cinco vezes em seu caminho para uma vitória confortável.

“É sempre difícil interpretar um amigo, mas temos feito isso durante toda a nossa vida”, disse Keys, 28 anos.

“Quando entramos em campo é tudo negócio, e quando saímos de campo voltamos a ser amigos.”

O Keys, classificado em 17º lugar, enfrentará agora a campeã de Wimbledon, Marketa Vondrousova, da República Tcheca, nas quartas-de-final, na quarta-feira.

Vondrousova, nona colocada, garantiu sua vaga nas quartas de final ao derrotar o americano Peyton Stearns, depois de sair de uma derrota para vencer por 6-7 (3/7), 6-3, 6-2.

Vondrousova fez história em julho ao se tornar a primeira mulher não-campeã a vencer Wimbledon, seu primeiro título de Grand Slam.

A jovem de 24 anos não passou da quarta rodada do Aberto dos Estados Unidos e admitiu após a vitória na segunda-feira que se surpreendeu ao se classificar para as quartas de final.

“Ela jogou muito bem desde o início e tentou permanecer na partida”, disse Vondrousova sobre Stearns.

“Estou muito feliz. Na verdade, não esperava por isso depois de Wimpy, houve muita pressão. Veremos o que acontece a seguir.”

As outras quartas-de-final serão decididas ainda nesta segunda-feira, com a segunda cabeça-de-chave Aryna Sabalenka – que deve se tornar a número um do mundo feminino após a morte de Swiatek no domingo – contra a russa Daria Kasatkina.

A tunisiana Ons Jabeur enfrentará a quinta cabeça-de-chave Cheng Qinwen, da China, na outra partida feminina da quarta rodada.

RCW/MW