O secretário de Estado apelou à reflexão sobre o declínio dos turistas portugueses no Algarve

Dirigido pelo Secretário do Turismo de Portugal Diminuição de visitantes de férias nacionais no Algarve neste verãoinsiste que “Portugal tem de continuar a cuidar e a melhorar o seu turismo interno”.

“Temos alguns sinais de que a permanência dos portugueses residentes no Algarve está a diminuir, isso não significa que os portugueses estejam a viajar menos. Podem viajar para outros pontos do país ou até para o estrangeiro”, disse Nuno Fazenda. Lusa agência de notícias.

Contudo, admitiu também que esta diminuição coincidiu com uma Um aumento de quase 40% na receita média por quarto no Algarve, Isso significa aumento dos preços das acomodações.

“Exige uma resposta coletiva das empresas, dos empresários e de todos O turismo interno é muito importante”, disse o secretário de Estado.

Durante este, Nuno Fazenda falou em Londres Festival de fim de semana FTPortugal foi destacado como patrocinador.

O FTWeekend Festival é um evento anual de debate em Londres Tempos Financeiros Integrando jornais, escritores, políticos e artistas, com milhares de participantes.

A mostra contou com sessões sobre moda, cerâmica, investimentos, imobiliário, saúde, tecnologia, gastronomia e literatura em tendas ao ar livre no Parque Natural Hampstead Heath.

Entre os participantes do festival estavam o escritor português José Luis Peixoto, os chefs Henrique Cha Pessoa e José Avilés, e Danilo Cerguera, CEO e fundador da empresa de viagens Tempo-Vip.

Colaborar com Tempos Financeiros Portugal permite este evento “O turismo literário está a posicionar-se nos segmentos mais importantes do enoturismo, da gastronomia e dos vinhos.“São zonas com grande potencial para Portugal e queremos melhorar do ponto de vista turístico”, disse Fazenda.

O Reino Unido continua a ser o principal mercado emissor de turistas para Portugal, representando uma quota de 18,9% em julho, mais 4,7 pontos percentuais face a julho de 2019, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.IN) publicado na quinta-feira.

O Algarve é o destino português de eleição para mais de 50% dos visitantes britânicos que visitam Portugal. Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros sublinhou que o número de dormidas de britânicos “está a crescer significativamente noutras regiões, nomeadamente no Alentejo e no Norte, e também noutras alturas do ano”.

“Do ponto de vista estratégico, o que queremos é continuar a crescer, mas crescer de forma sustentável e fiável em toda a região, sem descurar os principais destinos do Algarve, Lisboa, Porto e Madeira, promovendo as zonas menos desenvolvidas”, disse. explicou.

Por Michael Brooksow

