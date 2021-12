Agora você pode encontrar fragmentos de estrelas cruzando animais na vida real, na forma de doces

Uma das atividades mais calmantes em Animal Crossing: New Horizons é observar as estrelas durante as noites de chuvas de meteoros. Não é apenas relaxante, mas fragmentos raros de estrelas Você aparecerá na praia na manhã seguinte para cada estrela que desejar. Agora, você pode encontrar fragmentos de estrelas de Animal Crossing no mundo real … na forma de doces.

De acordo com um site de notícias japonês, Notícias 24A 7-Eleven no Japão agora vende konpeito, um doce de açúcar japonês tradicional com embalagem com o tema Animal Crossing. As barras de chocolate se parecem com as partes do jogo, e a embalagem traz a estrela da Celeste.

Esta ideia parece óbvia porque os fragmentos de estrelas em Animal Crossing são, na verdade, baseados em doces konpeito, e é por isso que tem o formato que tem no jogo. Agora, é quase oficial, pois esta sobremesa especial foi criada com Animal Crossing em mente.

Para combinar com o tema Animal Crossing, existem três tipos de doces dentro de cada embalagem. Um dos tipos se parece com as partes amarelas regulares que você considera mais comuns no jogo.

Existe outra cultivar ligeiramente maior e branca para representar as partes maiores e mais raras. Finalmente, há a variedade rosa que representa as partes da estrela de Capricórnio que podem ser encontradas observando as estrelas no final de dezembro e início de janeiro.

Você pode ver algumas fotos deste adorável doce em forma de estrela abaixo.

Cada pacote de doces Star Porion Konbeto custa 149 ienes, o que é aproximadamente US $ 1,30. Definitivamente, ficaremos tentados a comprar vários pacotes – alguns para comer e outros para guardar, exatamente como os cacos de estrelas em nosso jogo.