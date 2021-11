Agência Livre MLB: Marcus Simien e Rangers fecham acordo de sete anos

o rangers do Texas E o meio-campista livre Sementes de marcus Eles concordaram com os termos de um acordo de sete anos, confirma Jim Bowden, do HQ da CBS Sports. O negócio está avaliado em US $ 175 milhões. Relatórios Jon Heyman da MLB. Semien também foi um agente livre no ano passado e teve que fechar um contrato de um ano com gaios azuis.

Graças à aposta em si mesmo, Simin – A CBS Sports o classificou como o 4º agente livre disponível neste inverno – Ele conseguiu um pagamento muito maior fora da temporada, chegando a 0,265 / 0,334 / 0,538 (133 OPS +) com 39 duplas, triplas, 45 homers, 102 RBI, 115 rodadas e 15 roubos de bola e 7,3 WAR em 2021 Ao fazer um contrato de um ano “mostre-me”, ele também concordou em se mudar de Shortstop para segunda base com Blue Jays. Ele ganhou a AL Gold Glove em segundo lugar. De muitas maneiras, isso soou como o ano de carreira de Semien, mas ele também terminou em terceiro lugar na votação de MVP do AL em 2019, postando uma guerra maior naquela temporada com os A’s.

Simin teve uma queda em 2020, mas por vários motivos podemos perdoar qualquer pessoa por desistir em 2020. O resultado final é que nas últimas duas temporadas inteiras, Simin foi um dos melhores jogadores de beisebol e demonstrou isso ele pode jogar uma defesa sólida nas duas localizações superiores do estádio.

Antes de Simin assinar, o Rangers parecia ter feito isso Isaiah Keener Valiva curto e Nick Lefty por segundo. Métricas avançadas não têm sido boas para Kiner-Falefa e os Rangers estão empatados em várias pausas de agente livre de alto perfil até agora fora da temporada.

Para Blue Jays, perder Semien é doloroso. Eles tiveram uma das ofensas mais terríveis do beisebol na temporada passada e Simin era uma peça central. Eles estão procurando ter uma base sólida de clube de futebol em torno do vice-campeão MVP Vladimir guerrero, filho, perder Simin deve ser um golpe. Ainda assim, ainda há muitos inconvenientes.

Mas a grande notícia aqui é que os Rangers obtiveram Simeon. Eles foram um dos piores times de beisebol da última temporada, com idade entre 60 e 102 anos, mas quase não ganharam nenhum salário nesta temporada, e já vimos eles terem salários muito altos antes. A questão é que eles não estavam nem perto de um jogador de distância, então a contratação de Simien deve sinalizar uma presença violenta fora de temporada para este clube.