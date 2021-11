Agência de clima da ONU publica esboço final do Acordo de Glasgow da COP26 | Notícias da crise climática

Negociadores de quase 200 países trabalharão no projeto para chegar a um acordo final antes do término da cúpula na sexta-feira.

A Agência das Nações Unidas para o Clima publicou o primeiro rascunho (PDF) dos países com a decisão política a ser emitida ao final da cúpula da COP26.

Negociadores de quase 200 países trabalharão na minuta divulgada na quarta-feira para chegar a um acordo final antes que a cúpula termine na sexta-feira.

A decisão da cobertura da COP está sendo observada de perto para ver o que os países precisam fazer para preencher a lacuna entre suas metas climáticas atuais e as medidas mais ambiciosas que os cientistas dizem ser necessárias para evitar níveis catastróficos de aquecimento.

Grandes divisões permanecem enquanto os estados trocam os detalhes mais finos. Entre eles estão as divergências sobre as regras do mercado de carbono, o cronograma para atualizar as promessas de redução de emissões e pagamentos a países vulneráveis ​​às mudanças climáticas.

Enquanto isso, uma infinidade de anúncios sobre a ecologização do transporte é esperada. As emissões do setor de transporte representam cerca de 24% das emissões globais.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson exortou os países da noite para o dia a “colocar as diferenças de lado e trabalhar juntos pelo bem de nosso planeta e de nosso povo”.

Na quarta-feira, ele deve viajar de Londres de volta à conferência para se encontrar com negociadores nacionais e a sociedade civil com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.