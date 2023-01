África do Sul defende exercícios militares planejados com Rússia e China

Lavrov está em visita para conversar com um importante aliado africano

Depois viajará para Eswatini, Botswana e Angola

Pandor diz que exercícios navais são ‘normais’

O presidente Ramaphosa da África do Sul é um partido neutro

PRETÓRIA (Reuters) – O ministro das Relações Exteriores da África do Sul evitou nesta segunda-feira as críticas aos planejados exercícios militares conjuntos com a Rússia e a China, dizendo que hospedar tais exercícios com “amigos” é o “curso natural das relações”.

Naledi Pandor fez seus comentários durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que estava visitando a África do Sul 11 ​​meses após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Uma autoridade sul-africana, falando sob condição de anonimato porque não estava autorizada a falar, disse que Lavrov visitaria em seguida Eswatini, Botswana e Angola.

A África do Sul é um dos aliados mais importantes da Rússia em um continente dividido devido à invasão e às tentativas ocidentais de isolar Moscou por causa de suas ações militares.

Alguns partidos de oposição e a pequena comunidade ucraniana na África do Sul disseram que hospedar Lavrov foi insensível.

A África do Sul se diz neutra em relação ao conflito na Ucrânia e se absteve de votar nas resoluções da ONU sobre a guerra.

Tem laços estreitos com Moscou, um amigo do governante Congresso Nacional Africano quando o movimento de libertação se opôs ao governo da minoria branca, e sediará um exercício conjunto com a Rússia e a China em sua costa leste de 17 a 27 de fevereiro.

“Todos os países estão realizando exercícios militares com amigos em todo o mundo. É o curso natural das relações”, disse Pandor, ao lado de Lavrov, a repórteres na capital, Pretória.

Os exercícios acontecerão em 24 de fevereiro, primeiro aniversário do que a Rússia chama de “operação militar especial”. A Ucrânia e seus aliados dizem que a Rússia encenou uma tomada imperial de seu território.

O governo do presidente Cyril Ramaphosa expressou seu desejo de mediar o conflito ucraniano como uma parte neutra.

Bandur enfatizou que, embora a África do Sul tenha inicialmente pedido que a Rússia se retirasse da Ucrânia unilateralmente, essa não era mais sua posição.

“Repetir isso… para o Sr. Lavrov hoje me faria parecer muito simplista e infantil, dada a transferência massiva de armas (para a Ucrânia)… e tudo o que aconteceu (desde então)”, disse ela.

neutralidade

A África do Sul tem pouco comércio com a Rússia, mas apóia uma visão de mundo – favorecida pela China e pela Rússia – que busca desfazer a suposta hegemonia americana em favor de um mundo “multipolar” no qual o poder geopolítico é mais difuso.

Lavrov disse que os exercícios militares foram transparentes e que Rússia, China e África do Sul forneceram todas as informações relevantes.

As forças armadas da África do Sul disseram na semana passada que o exercício era “uma forma de fortalecer as já prósperas relações entre a África do Sul, a Rússia e a China”.

A agência de notícias russa Tass informou na segunda-feira que um navio de guerra russo armado com armas de cruzeiro hipersônicas de nova geração participará do exercício.

Lavrov estava visitando o país antes da cúpula Rússia-África em julho. Não houve comentários oficiais da embaixada ucraniana, mas as autoridades disseram que ela pediu ao governo sul-africano para ajudar a promover um plano de paz ucraniano.

Pandor disse que a África do Sul não será levada a tomar partido e acusou o Ocidente de condenar a Rússia e ignorar questões como a ocupação de terras palestinas por Israel.

“Como África do Sul, declaramos constantemente que estaremos sempre prontos para apoiar a resolução pacífica de disputas no continente (africano) e em todo o mundo”, disse Pandor em comentários anteriores na segunda-feira.

Reportagem adicional de Karen Du Plessis, Annette Meridzanian, Alexander Winning e Estelle Charbon

