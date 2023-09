Aeroportos portugueses registam números recorde de passageiros

Julho de 12,5% de aumento anual: aproximadamente 7.000.000 de passageiros

Os aeroportos de Portugal continuam a registar-se Número recorde de passageiros este anocom Estatísticas de julho representando um aumento anual de 12,5% Cerca de sete milhões de passageiros.

INE (Estatística de Portugal) indica o mês de registo A maior média de visitas diárias “desde o início dos registros”.

“Desde o início de 2023, há O número mensal de passageiros nos aeroportos nacionais atingiu máximos históricos”, diz o relatório do INE, foram em Julho Uma média de 117,2 mil passageiros desembarcam por dia“Acima de julho de 2022 (104.300; +12,4%) e 11,1% acima de julho de 2019 (105.500), este A contagem média diária mais alta desde o início dos registros.“

Como afirma “Estatísticas rápidas de tráfego aéreo“, Sete milhões de passageiros e 18.700 Face a julho de 2022, as correspondentes toneladas de carga e correio foram movimentadas nos aeroportos nacionais em julho com variações de +12,5% e -5,7% respetivamente.

Em relação a julho de 2019, houve aumento de 10,8% e 1,5%, respectivamente.

De janeiro a julho de 2023, o número de passageiros aumentou 25,2% face ao mesmo período de 2022, enquanto os movimentos de carga e correio diminuíram (-1,6%).

Comparativamente ao período homólogo de 2019, registou-se um aumento de 11,8% e 8,2% respetivamente.

A maioria dos passageiros transporta tráfego internacional: em julho, isto traduz-se em 81,7% dos passageiros que desembarcam nos aeroportos nacionais, três milhões dos quais são maioritariamente provenientes da Europa continental.

Aeroportos ativados As Américas são o segundo destino mais importante para passageiros (9,8% do total; +13,6%).

Do total de 38.274.000 passageiros movimentados entre janeiro e julho, Aeroporto de Lisboa movimentou 50,0% (19,1 milhões), um crescimento de 27,1% face ao mesmo período de 2022 (+8,0% face a 2019).

Aeroporto do Porto representa 22,4% do total de passageiros e cresceu 25,7% (+15,2% face a 2019). Aeroporto de Faro crescimento de 19,2% (+5,4% face ao mesmo período de 2019).

Considerando o número de passageiros que embarcaram e partiram em voos internacionais entre janeiro e julho, O Reino Unido foi a principal origem e destino dos voosComparativamente ao mesmo período de 2022, com crescimento de 20,8% no número de passageiros desembarcados e de 22,4% no número de passageiros embarcados.

França ficou em segundoCom um aumento de 21,6% e 22,2%, respectivamente, Seguido pela EspanhaCom um “aumento significativo” face ao mesmo período de 2022 (+42,6% país de origem do voo e +42,8% país de destino).

Fonte: Lusa