Acordo de Joe Rogan com Spotify vale mais de US$ 200 milhões

Sinais de uma divisão cultural

Gerenciar a crise nos EUA talvez seja mais complexo porque o Spotify está sediado a quase 6.400 quilômetros de distância, na Suécia, onde está Eck, um executivo tímido em publicidade que cresceu em um subúrbio de Estocolmo, e muitos dos funcionários mais antigos da empresa. engenheiros e funcionários. em serviço.

A liberdade de expressão é uma crença firme na Suécia. Muitos funcionários lá – e nos EUA – ficaram furiosos quando Spotify removeu músicas de R. Kelly e XXXTentacion das playlists Em 2018 por conteúdo ou comportamento considerado ofensivo, a decisão da empresa reverter rapidamente.

Sr. Eck deixou claro que está cauteloso em assumir o papel de sargento. “Não ditamos o discurso que esses inovadores querem colocar em seus programas”, disse ele aos funcionários no início deste mês em um discurso. Relatado pela primeira vez por The Vergeacrescentando que “se queremos apenas criar conteúdo que todos amamos e concordamos, precisaremos eliminar religião, política, comédia, saúde, meio ambiente e educação, a lista continua e continua”.

Por uma questão de negócios, censurar Rogan poderia alienar um grande número de seus fãs e criar um precedente escorregadio com outras emissoras, de acordo com Mark Mulligan, analista do setor da Media Research.

“Isso pode comprometer a futura estratégia de podcast”, disse Mulligan.

em um Última nota para a equipe, Eck escreveu que “o cancelamento de votos é uma ladeira escorregadia”, mas reconheceu que vários episódios do programa de Rogan foram removidos da plataforma. Ele escreveu que Rogan decidiu removê-los após reuniões com executivos do Spotify e seus “próprios pensamentos”.

Katherine Roseman E Ben Cissário noticiado de Nova York, Mike Isaac Relatado de Oakland, Califórnia, e Adam Satariano Reportei de Londres. Contribuir para relatórios adicionais Nicole Sperling em Los Angeles e Mark Tracy E Jessica Cheung Em Nova Iórque.