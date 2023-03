Ações oscilam após o Fed aumentar as taxas de juros em 0,25%

As ações dos EUA subiram na segunda-feira, enquanto as ações do setor bancário também subiram depois que o First Citizens Bank (FCNCA), com sede na Carolina do Norte, concordou em comprar a maior parte do banco do Vale do Silício.

O S&P 500 (^GSPC) subiu 0,6%, enquanto o Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu 0,9%. O Nasdaq Composite (^IXIC) subiu 0,3%.

Os rendimentos dos títulos se recuperaram. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para 3,5% na manhã de segunda-feira. O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu US$ 70 o barril.

As ações encerraram uma semana instável com ganhos na sexta-feira, em uma semana em que o Federal Reserve elevou as taxas de juros em 0,25%, enquanto as pressões nos setores bancários dos EUA e da Europa permaneceram em foco para os investidores. As ações do Deutsche Bank (DB) foram atingidas na sexta-feira após os custos do seguro Banco contra inadimplência Subiu durante a noite. Todos os principais índices do mercado de ações finalmente registraram uma semana de ganhos, com a média Dow Jones subindo 1,2%, o S&P 500 subindo 1,4% e o Nasdaq Composite fechando em 1,7%.

Os bancos vão dominar as manchetes novamente esta semana com a divulgação de resultados e calendários econômicos. O Comitê Bancário do Senado realizará uma audiência sobre as falências dos bancos na terça-feira, com a lista de testemunhas incluindo o presidente do FDIC, Martin Gruenberg, o vice-presidente do Fed, Michael Barr, e a subsecretária do Tesouro, Nellie Liang.

Olhando para o futuro, o setor bancário definirá claramente o cenário esta semana, já que o final do mês se aproxima na quinta-feira. Os dados serão um pouco secundários, pois será muito cedo para avaliar qualquer impacto da minicrise até agora”, escreveram Jim Reid e colegas do Deutsche Bank em nota aos clientes.

O sentimento bancário ganhou impulso na manhã de segunda-feira. As ações dos bancos regionais subiram na manhã de segunda-feira, incluindo First Republic Bank (FRC), PacWest Bancorp (PACW), Western Alliance Bancorporation (WAL), Zions Bancorporation (ZION) e Region Financial (RF).

Os pesos-pesados ​​de Wall Street liderados pelo JPMorgan (JPM) tentam há mais de uma semana levantar capital para o First Republic, que incluiu uma linha de vida de US$ 30 bilhões em meio à falência dos credores regionais Silicon Valley Bank e Signature Bank.

Enquanto isso, o First Citizens Bank firmou um acordo para comprar todos os empréstimos e depósitos do Silicon Valley Bank, De acordo com o anúncio da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Os ativos do credor com sede na Carolina do Norte dobrarão após a aquisição. As 17 agências do Silicon Valley Bank abrirão agora como agências do First Citizens Bank a partir de segunda-feira. As ações do First Citizen Bank (FCNCA) subiram mais de 46% na manhã de segunda-feira.

Uma ilustração de um gráfico de ações e o logotipo do First Citizens BancShares exibido na tela do telefone é visto neste pictograma de exposição múltipla tirado em Cracóvia, Polônia, em 20 de março de 2023. (Foto de Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

As ações dos principais bancos também subiram, incluindo Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C).

Na frente econômica, uma verificação do pulso do consumidor dos EUA virá do medidor de confiança do consumidor do Conference Board divulgado na quarta-feira. Então, no final da semana, os dados mais importantes e a medida de inflação favorita do Fed, o PCE, devem ser divulgados na sexta-feira. Os economistas esperam que a renda pessoal em fevereiro chegue a 0,3%, ligeiramente abaixo da leitura de janeiro de 0,6%. Os gastos pessoais devem chegar a 0,3%, abaixo da leitura de 1,8% em janeiro.

No calendário de ganhos, os resultados da Micron Technology (MU), Lululemon (LULU), RH (RH) e Cal-Maine Foods (CALM) serão divulgados esta semana.

