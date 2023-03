Ações, notícias, dados e ganhos

22 minutos atrás

O First Citizens Bank concordou em comprar depósitos e empréstimos bancários do Vale do Silício, anunciou a Corporação Federal de Seguros de Depósitos dos EUA na segunda-feira.

“As antigas 17 filiais do Silicon Valley Bridge Bank, Associação Nacional, abrirão como First-Citizens Bank & Trust Company na segunda-feira, 27 de março de 2023”, disse o FDIC no comunicado.

“Os clientes do Silicon Valley Bridge Bank, National Association, devem continuar a usar sua agência existente até receberem uma notificação do First-Citizens Bank & Trust Company de que as conversões de sistemas foram concluídas para permitir serviços bancários completos em todas as outras filiais.”

– Elliot Smith