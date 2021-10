Ações dos EUA flutuam em meio a preocupações com energia e inflação

As ações dos EUA flutuaram no início do comércio, à medida que o aumento dos preços da energia exacerbou as preocupações com a inflação e as preocupações persistentes com o setor imobiliário da China pesaram sobre o sentimento.

O Dow Jones Industrial Average permaneceu relativamente estável. O S&P 500 caiu menos de 0,1%, puxado por dados financeiros e de comunicações. O Nasdaq, de alta tecnologia, também perdeu 0,1%.

Os índices de ações caíram nas negociações voláteis nas últimas semanas. Os investidores estão lidando com uma crise de energia que ameaça aumentar as pressões inflacionárias em um momento em que o crescimento econômico global dá sinais de desaceleração.

As preocupações persistem sobre o vacilante setor imobiliário chinês. Dois membros do conselho do desenvolvedor em apuros Fantasia renunciaramDias depois, a empresa deixou de pagar um título de $ 206 milhões. Seus problemas aumentam as preocupações de que as dificuldades no setor imobiliário da China se estendam além de Evergrande, cujo fracasso em honrar o pagamento da dívida levantou preocupações sobre um novo fardo sobre a segunda maior economia do mundo.

Os preços do petróleo caíram nas negociações voláteis de terça-feira, mas se estabilizaram perto de máximos de vários anos. O petróleo bruto West Texas Intermediate, referência para o petróleo dos EUA, subiu 0,1%, para US $ 80,59 o barril, depois de atingir o máximo em sete anos. O petróleo Brent, referência internacional, oscilou com a seqüência estável, subindo recentemente 0,2%, para $ 83,78 o barril. Os preços do petróleo bruto têm apresentado uma recuperação prolongada nas últimas semanas em meio a um Escassez de gás natural em todo o mundo.

MGM Resorts International

aumentou depois de mais de 6%

Crédito suíço

Mais do que o dobro do preço-alvo da empresa. Outras ações de entretenimento também subiram:

Caesar Entertainment Company.

As ações da Las Vegas Sand Corp subiram mais de 2%.

curvac

As ações listadas nos EUA caíram cerca de 7 por cento depois que a empresa disse que faria isso Eliminação da vacina Covid-19 mais avançada E concentre-se na nova versão.

Os investidores estão olhando para a temporada de lucros do terceiro trimestre, que começa esta semana, em busca de pistas sobre como as empresas irão se comportar com os aumentos de preços. Algumas das maiores empresas financeiras dos Estados Unidos, incluindo JPMorgan Chase e

Pedra PretaE

A temporada de relatórios está marcada para começar na quarta-feira.

Há alguma preocupação real com um inverno de descontentamento “, disse Brian O’Reilly, chefe de estratégia de mercado da Mediolanum International Funds. “Podemos ver alguma volatilidade se as empresas não fizerem suas comunicações corretamente em termos de pressões de custo.”

Os dados dos EUA sobre empregos e rotatividade de empregos em agosto caíram para 10,4 milhões, perdendo as expectativas de 10,9 milhões. enquanto, Fundo Monetário Internacional corta projeção de crescimento para a economia global este ano, citando interrupções na cadeia de suprimentos em economias ricas e preocupações com a saúde global causadas pela disseminação da variante contagiosa Covid-19 Delta.

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos mudou pouco em 1,593%. Os rendimentos, que aumentam quando os preços dos títulos caem, têm apresentado uma trajetória ascendente desde que o Federal Reserve indicou agressivamente no mês passado que pode começar a reduzir suas compras de títulos já em novembro.

No exterior, o Stoxx Europe 600 mudou pouco. Na Ásia, os mercados de ações foram amplamente mais baixos. No Japão, o Índice Nikkei 225 perdeu 0,9%, enquanto o Índice Hang Seng em Hong Kong caiu 1,4%. Na China, o Índice Composto de Xangai caiu 1,2%.

Projeto residencial da Fantasia Holdings em Xangai, China. Dois membros do conselho da incorporadora chinesa pediram demissão, dias depois que a empresa não conseguiu pagar US $ 206 milhões em títulos.

Foto:



Kelay Shane / Bloomberg News





