Ações do Spotify se recuperam após pedido de desculpas de Joe Rogan e atualização do Citigroup

31 Jan (Reuters) – O podcaster norte-americano Joe Rogan pediu desculpas e prometeu mais equilíbrio em seu programa em meio a uma reação contra a desinformação do COVID-19 no serviço de streaming que eliminou mais de US$ 2 bilhões de seu valor de mercado na semana passada.

Na segunda-feira, os investidores pareciam ignorar a controvérsia que prejudicou as ações na semana passada, quando o preço das ações do Spotify saltou 12% depois que a corretora Citigroup elevou a classificação das ações para “comprar” de “neutra”, dizendo que a empresa sueca seria capaz de melhorar seus negócios de publicidade. .

Spotify disse que iria adicionar um consultoria de conteúdo a qualquer episódio com discussão sobre o COVID para tentar acabar com a controvérsia, um primeiro passo no campo da moderação de conteúdo que outras plataformas de tecnologia acharam desafiador e caro.

O programa de Rogan, The Joe Rogan Experience, foi o podcast mais ouvido no Spotify e é fundamental para seu plano de expandir além da música e enfrentar rivais como a Apple. (AAPL.O) e Amazon.com por uma fatia do mercado de podcasting.

Em 10 minutos postagem de vídeo do instagram na noite de domingo, Rogan pediu desculpas ao Spotify pela reação, mas defendeu convidar convidados contenciosos.

“Se eu te irritei, me desculpe”, disse Rogan. “Farei o meu melhor para tentar equilibrar esses pontos de vista mais controversos com as perspectivas de outras pessoas, para que possamos encontrar um ponto de vista melhor.”

Rogan é um cético proeminente de vacinas e suas opiniões sobre vacinas e mandatos governamentais para controlar a propagação do vírus alienaram figuras proeminentes do cantor e compositor Neil Young ao guitarrista Nils Lofgren à professora e autora de best-sellers norte-americana Brene Brown.

Cantor e compositor Joni Mitchell também pediu que sua música fosse retirada do Spotify, citando uma carta de centenas de profissionais médicos pedindo à plataforma que impedisse que Rogan espalhasse falsidades sobre a pandemia.

O Spotify, que divulga seus ganhos trimestrais na quarta-feira, gastou bilhões para construir seu negócio de podcast e atualmente tem mais de 3 milhões de títulos em sua plataforma. Embora tenha uma licença exclusiva para distribuir o podcast, o próprio Rogan é o dono do programa.

Segundo a empresa, revisou os episódios e decidiu que eles não atingiram o limite de remoção.

O CEO do Spotify, Daniel Ek, disse na noite de domingo que pode discordar das opiniões de alguns indivíduos na plataforma, mas que era “importante para mim que não assumimos a posição de censor de conteúdo”.

Suas novas políticas incluem adicionar um aviso a qualquer podcast relacionado à pandemia que direcione os ouvintes a um hub COVID-19 contendo informações de especialistas médicos e de saúde, além de links para fontes autorizadas.

Mas a tarefa de moderação de conteúdo para a qual agora foi arrastada é muito diferente de remover músicas com violações de direitos autorais, um trabalho com o qual o Spotify está familiarizado.

MODERAÇÃO DE PODCAST

Gigantes das redes sociais Facebook (FB.O)Alfabeto (GOOGL.O) YouTube e Twitter (TWTR.N) lutaram para equilibrar os direitos à liberdade de expressão com a moderação de conteúdo nocivo em suas plataformas em meio a intenso escrutínio regulatório. As empresas de tecnologia investiram em moderadores de conteúdo humano, bem como em tecnologia de inteligência artificial nos últimos anos.

Sob crescente pressão para policiar conteúdo falso em suas plataformas, essas empresas endureceram suas regras sobre desinformação sobre vacinas. YouTube na semana passada banido o apresentador da Fox News Dan Bongino por fazer declarações que infringem as regras sobre a eficácia das máscaras para impedir a propagação do COVID. consulte Mais informação

Podcasts, que os pesquisadores argumentam que podem ser um canal poderoso para a desinformação devido ao seu alcance e ao relacionamento íntimo criado com os ouvintes, muitas vezes receberam menos escrutínio sobre as decisões de moderação de conteúdo do que as plataformas de mídia social.

Os desafios de monitorando e analisando áudio, juntamente com a natureza aberta do ecossistema de podcasting, também complicou a moderação. consulte Mais informação

Uma pesquisa da Brookings Institution mostrou recentemente como a desinformação sobre fraude eleitoral foi divulgada em podcasts antes do motim do Capitólio dos EUA em 1º de janeiro. 6 de 2021, inclusive no podcast “War Room” de Steve Bannon, que foi removido do Spotify em 2020, mas está disponível na Apple e no Google.

