Ações da Roblox caem 24% após perda de lucro

jogo roblox As ações caíram mais de 24% depois disso Relatório de ganhos Isso perdeu as expectativas.

A empresa de jogos divulgou lucros na terça-feira depois de perder as principais estimativas de Wall Street e de ações. A receita (reservas) chegou a US$ 770 milhões, em comparação com a previsão de US$ 772 milhões, de acordo com as estimativas da Refinitiv para o quarto trimestre. Também anunciou uma perda de 25 por cento por ação, que é pior do que a perda esperada de 13 centavos por ação. A Roblox disse que teve 49,5 milhões de usuários ativos diários durante o trimestre, um aumento de 33% ano a ano.

Roblox é uma plataforma de jogos aberta que permite aos jogadores criar seus próprios “mundos” interativos. Foi a primeira grande empresa trabalhando no metaverso a se tornar pública. A empresa vende moedas virtuais aos jogadores, que são usadas para comprar itens digitais no jogo. Recentemente, a empresa firmou parceria com empresas como nike e a NFL.

“Temos muitas oportunidades para aumentar a monetização em nossa plataforma”, disse o CEO da Roblox, David Baszuki, à CNBC. Chora na rua, em resposta a ganhos perdidos. “Não tocamos em anúncios, não tocamos em compras 3D imersivas. Estamos muito interessados ​​em monetizar em termos de crescimento da qualidade do usuário, criando uma plataforma segura e civil e impulsionando nossos números de DAU. Por isso, estamos focados no usuário e crescimento do engajamento.”

Os analistas estavam preocupados com a desaceleração nas reservas e expectativas.

“A principal conclusão da atualização do quarto trimestre do Roblox… as reservas de 22 de janeiro tiveram uma desaceleração em relação aos meses anteriores, subindo apenas 2%-3%, em comparação com outubro/novembro/21 de dezembro em +15%/+23%/+21%, respectivamente , por exemplo, disseram analistas da Stifel em nota na noite de terça-feira.

Além disso, a empresa observou que as reservas ano a ano “devem melhorar a partir do período de maio a junho”, deixando-nos considerar o que isso sugere para fevereiro e abril.Por que a desaceleração esperada?