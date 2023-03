Ações com alta e criptomoedas sobem à medida que o fim do primeiro trimestre se aproxima: notícias do mercado de ações hoje

As ações subiram na quarta-feira, com os investidores olhando para o final de um mês agitado e um primeiro trimestre marcado pela resiliência diante de uma crise bancária e questões iminentes sobre a economia global.

No fechamento, o S&P 500 (^GSPC) subiu 1,1%, o Dow Jones Industrial Average (^DJI) subiu 1% e o Nasdaq Composite (^IXIC) liderou os ganhos, subindo 1,8%.

Indo para o final do primeiro trimestre na sexta-feira, o Nasdaq está desfrutando de ganhos de mais de 13%, o S&P 500 subiu mais de 4,5% até agora este ano e o Dow está ficando para trás, caindo 1,3% em 2023.

Esse desempenho relativo é um reflexo do que vimos no ano passado, quando o Nasdaq caiu quase 30%, o S&P 500 perdeu mais de 18% e o Dow caiu uns modestos 9%.

O preço do petróleo bruto estava volátil na quarta-feira, sendo negociado abaixo de US$ 73, depois de negociar ao norte de US$ 74 no início do pregão da manhã. O rendimento de 10 anos ficou próximo de 3,55%.

O Bitcoin (BTC-USD) também subiu significativamente, subindo mais de 5% para negociar ao norte de US$ 28.000.

Até agora este ano, o bitcoin ganhou mais de 70%.

O rali de quarta-feira nas principais médias ocorreu em meio a uma agenda de notícias corporativas e econômicas um pouco mais lenta, com ganhos durante a noite da Micron Technology (MU) e Lululemon (LULU) sendo os destaques durante o pregão.

As ações da Micron subiram mais de 7% na quarta-feira, depois que a gigante dos chips sinalizou durante a noite que seu negócio de chips em colapso poderia estar virando uma esquina, com o CEO Sanjay Mehrotra dizendo aos investidores que “estamos prestes a fazer a transição para o crescimento sequencial da receita em nosso trimestre resultados.”

A Micron divulgou receita para seu segundo trimestre fiscal na terça-feira, que caiu cerca de 10% em relação ao trimestre anterior e mais de 50% abaixo do mesmo período do ano anterior.

Mehrotra também observou os potenciais impactos positivos que o recente entusiasmo dos investidores sobre os desenvolvimentos de IA poderia ter no setor, dizendo aos investidores: “Desenvolvimentos recentes em inteligência artificial (IA) fornecem uma introdução empolgante ao potencial transformador de grandes modelos de linguagem, ou LLMs, como ChatGPT , que exigem grandes quantidades de memória e armazenamento para operar. Estamos apenas nos estágios iniciais da implantação generalizada dessas tecnologias de IA e do crescimento potencialmente explosivo em casos de uso comercial.”

A história continua

Enquanto isso, as ações da Lululemon subiram mais de 12% na quarta-feira, depois de relatar resultados altos e baixos que superaram as estimativas, com receita subindo 30% no quarto trimestre, já que as vendas em lojas comparáveis ​​aumentaram 27%.

Do lado dos dados econômicos, dados pendentes de vendas de imóveis da Associação Nacional de Corretores de Imóveis Mostre a altura das casas sob contrato Pelo terceiro mês consecutivo em fevereiro.

Uma placa Lululemon em um shopping em San Diego, Califórnia, EUA, 23 de novembro de 2022. REUTERS/Mike Blake

Clique aqui para as últimas notícias do mercado de ações e análises detalhadas, incluindo os eventos que movimentam as ações

Leia as últimas notícias financeiras e de negócios do Yahoo Finanças