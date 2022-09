Ações caíram em uma das piores semanas de Wall Street do ano

A questão central para os investidores é até que ponto o Fed precisará cortá-lo ciclo de inflação A economia dos EUA, uma economia que começou no ano passado como resultado da reabertura de empresas e da demanda reprimida do consumidor, foi atingida e exacerbada pelo aumento dos preços da energia após a invasão russa da Ucrânia. O relatório de inflação de terça-feira mostrou que agora assumiu uma natureza difusa, amplificada por empresas que enfrentam pressão dos trabalhadores para aumentar os salários enquanto lutam com o aumento do custo de vida.

“O que estamos enfrentando são as expectativas de inflação que estão muito embutidas nisso”, disse Seth Bernstein, presidente e CEO da AllianceBernstein, uma gestora de fundos com mais de US$ 600 bilhões em ativos. Ele disse que a estagnação era a única maneira de “quebrá-la”.

A principal ferramenta do Fed para controlar a inflação é a taxa básica de juros, que já subiu de quase zero em março para uma faixa de 2,25 por cento a 2,5 por cento e deve aumentá-la novamente na próxima semana.

Os investidores aumentaram suas expectativas de quanto o Fed precisará para aumentar as taxas de juros e por quanto tempo o banco central as manterá altas, prevendo mais dor para as empresas, preços mais baixos das ações e maior desemprego.

Os preços nos mercados futuros que indicam expectativas de taxas de juros mostram um aumento esperado de três quartos de ponto percentual administrado pelo Federal Reserve quando os presidentes dos bancos centrais se reunirem na próxima semana. Qualquer coisa mais alta representaria um movimento importante que não é feito desde 1984 e os mercados financeiros podem cair ainda mais.

No geral, os futuros estão apontando para um pico nas taxas de 4,25% a 4,5% no próximo ano, 2 pontos percentuais acima do nível de política atual do Fed.