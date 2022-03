Ações caem, petróleo ultrapassa US$ 110 com impacto das sanções russas

MSCI Ásia excluindo Japão -0,56%, Nikkei -1,68%

Futuros Euro Stoxx e DAX indicam uma abertura mais baixa

O petróleo Brent subiu acima de US$ 110, o maior desde o início de julho de 2014

Biden anuncia proibição de voos russos usando espaço aéreo dos EUA

Rendimentos dos EUA se recuperaram de mínimas de oito semanas

XANGAI (Reuters) – As ações asiáticas ficaram sob pressão renovada nesta quarta-feira, com os preços do petróleo subindo acima de 110 dólares por barril, com investidores preocupados com o impacto das duras sanções à Rússia por sua invasão da Ucrânia.

As bolsas europeias estavam preparadas para uma abertura fraca depois de recuar na terça-feira, com os futuros do Euro Stoxx 50 caindo 0,13% e os futuros do DAX alemão caindo 0,17% nas primeiras negociações. Os futuros do FTSE subiram 0,34%.

No mais recente endurecimento das restrições a Moscou, os Estados Unidos proibiram voos russos que usam o espaço aéreo dos EUA, seguindo medidas semelhantes da União Europeia e do Canadá.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a proibição durante seu discurso sobre o Estado da União na terça-feira, no qual também disse que o presidente russo, Vladimir Putin, “continuamente pagaria um alto preço” por invadir a Ucrânia. Consulte Mais informação

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (MIAPJ0000PUS.)Caiu 0,56% com o chinês CSI300 (.CSI300) O indicador está 1,12% menor.

Índice Nikkei do Japão (.N225) Caiu 1,68%.

Na Austrália, o padrão ASX 200 . (.AXJO) O índice subiu 0,28%, apesar do sentimento de risco em outros lugares, já que os preços mais altos das commodities elevaram as ações de mineração.

“O conflito russo-ucraniano provavelmente continuará a dominar os mercados no futuro próximo”, disseram analistas do ING em nota.

“O apoio ao início do processo de adesão à UE para a Ucrânia mostra unidade de apoio à Ucrânia da Europa Ocidental, mas é improvável que ajude a diminuir as tensões.”

Terça-feira, S&P 500 (.SPX) E o Nasdaq (décimo nono) Os índices fecharam em queda de cerca de 1,6%, enquanto o Dow Jones Industrial Average fechou (.DJI) Caiu quase 1,8%.

As sanções globais contra a Rússia levaram uma série de grandes empresas a anunciar a suspensão ou saída de suas empresas no país.

ExxonMobil (XOM.N) A empresa disse na terça-feira que sairia das operações russas, incluindo campos de produção de petróleo, seguindo decisões semelhantes das gigantes petrolíferas britânicas BP PLC e Shell, e da norueguesa Equinor ASA. (EQNR.OL) Consulte Mais informação

O anúncio da Exxon ocorre enquanto os preços do petróleo continuam subindo. Na quarta-feira, o petróleo Brent de referência global ultrapassou US$ 110 o barril, subindo mais de 5,8%, para US$ 111,09, o nível mais alto desde o início de julho de 2014.

O petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA saltou quase 6%, para US$ 109,30, seu nível mais alto desde setembro de 2013.

O aumento ocorreu apesar de um acordo global para liberar 60 milhões de barris de reservas de petróleo em uma tentativa de conter os aumentos de preços e as crescentes pressões inflacionárias.

“Acreditamos que ainda há espaço para a continuidade dos altos preços do petróleo”, disse Carlos Casanova, economista-chefe asiático do UBP em Hong Kong. “Muito disso depende de fatores políticos e de garantir que alguns dos suprimentos vindos da Rússia sejam compensados ​​por (não apenas) mais petróleo de xisto dos EUA, mas também do Irã”.

No mercado de câmbio, o dólar subiu 1,88% em relação ao rublo, para 107,01, depois de atingir um recorde de 117 no dia anterior.

O dólar também foi mais forte em relação ao iene, subindo 0,12%, para 115,03, enquanto o euro caiu para US$ 1,1112. Contra uma cesta de moedas de outros grandes parceiros comerciais, o dólar subiu 0,15%, para 97,464.

O rali da moeda dos EUA veio com os rendimentos do Tesouro dos EUA se recuperando depois de cair para uma baixa de oito semanas na terça-feira. A mudança nas perspectivas de crescimento global fez com que os investidores reduzissem suas apostas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros agressivamente nos próximos meses.

O rendimento de referência de 10 anos dos EUA subiu para 1,7309% de 1,711% na terça-feira, e o rendimento de dois anos sensível à política subiu para 1,3205% de 1,305%.

Os mercados futuros de fundos do Fed agora estão precificando apenas uma chance de 5% de um aumento de 50 pontos base na reunião do Fed de março, embora o aumento menor de 25 pontos base seja visto como uma certeza hipotética. FEDWATCH

Em seu discurso na terça-feira, Biden pediu às empresas que fabriquem mais carros e semicondutores nos Estados Unidos para que os americanos sejam menos dependentes das importações, como forma de combater a inflação.

O ouro, que atingiu uma alta de 18 meses na semana passada e subiu quase 2% na terça-feira devido ao agravamento da crise na Ucrânia, recuou 0,57%, para US$ 1.932,11 a onça, com a estabilização do dólar.

O Bitcoin, que subiu cerca de 15,5% na terça-feira à medida que as credenciais conflitantes da moeda reforçaram Leia mais, caiu 0,23%, para US$ 4.431,68.

(Reportagem de Andrew Galbraith) Edição de Sam Holmes

