Ações asiáticas se recuperaram das baixas de um ano, China ganha com flexibilização monetária

CINGAPURA (Reuters) – As ações asiáticas se recuperaram na terça-feira, uma vez que as preocupações com o impacto da variável Omicron diminuíram, enquanto os mercados chineses receberam apoio do banco central para uma política monetária acomodatícia.

O índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (MIAPJ0000PUS.) Ele avançou 1,3% e estava a caminho de seu maior salto em dois meses, após cair na segunda-feira para o mínimo em um ano.

Os futuros do Euro Stoxx 50 subiram 0,5% e os futuros do FTSE subiram 0,08% nas primeiras negociações, indicando um forte mercado aberto depois que as ações europeias fecharam em alta na segunda-feira.

Índice CSI300 Chinês (.CSI300) Ganhou 0,6% e o Índice Hang Seng em Hong Kong (.HSI) O banco central avançou 1,7%, já que o banco central liberou US $ 188 bilhões em liquidez por meio de sua política de flexibilização. Consulte Mais informação

“Com esse corte, os legisladores estão demonstrando uma abordagem mais agressiva para evitar uma derrota total no mercado imobiliário”, disse David Chao, estrategista de mercado global para a Ásia-Pacífico, ex-Japão, em uma nota.

O Banco Popular da China disse na segunda-feira que cortaria a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter em reserva, a segunda medida deste ano, enquanto libera dinheiro na forma de liquidez de longo prazo para apoiar o crescimento econômico lento.

A China está passando por uma desaceleração no meio do ciclo, disse Zhao, e reduzir a taxa de reserva exigida é exatamente o que a economia precisa para voltar aos trilhos. Ele acrescentou: “É possível que novas reduções na proporção da demanda pelos recursos necessários durante o próximo ano, a fim de estabilizar o crescimento.”

Em outro lugar, o australiano S & P / ASX200 (.AXJO) Subiu 0,95%, enquanto o índice Nikkei do Japão subiu (.N225) Ele avançou 2,1% com o sentimento de risco empurrando os mercados para cima.

O antigo índice principal MSCI Asia para o Japão perdeu cerca de 5% até agora este ano, com os mercados de Hong Kong entre os maiores perdedores, enquanto a Índia (.BSESN) e ações taiwanesas (.twii) excelente.

Ações no desenvolvedor em apuros Evergrande (3333.HK) Ele subiu 1,7% depois de atingir uma baixa recorde na segunda-feira, enquanto os mercados aguardam para ver se a gigante imobiliária pagou US $ 82,5 milhões com a aproximação do período de carência de 30 dias.

Em outros lugares, os mercados foram sustentados por ganhos em Wall Street, com as ações economicamente sensíveis apresentando desempenho superior.

“Embora os epidemiologistas tenham acertadamente alertado contra as primeiras conclusões sobre o Omicron, indiscutivelmente, os mercados esperavam que a venda brutal da semana passada deveria ter sido mais moderada”, disse Vishnu Varathan, chefe de economia e estratégia do Mizuho Bank, em uma nota.

“Afinal, as primeiras avaliações dos casos da Omicron foram declaradas moderadas, resultando em alívio pela metade.”

Autoridades de saúde disseram no domingo que o Omicron se espalhou para cerca de um terço dos estados dos EUA, mas a versão Delta é responsável pela maioria das infecções por COVID-19 nos EUA. Consulte Mais informação

O Dr. Anthony Fauci, o principal oficial de doenças infecciosas dos Estados Unidos, disse à CNN que não parecia que o Omicron tinha um “grau significativo de gravidade”.

As ações em Wall Street fecharam em alta na segunda-feira.

O clima de risco também ajudou o dólar a se recuperar em relação a moedas portos-seguros, como o iene japonês, que perdeu 0,6% durante a noite, enquanto o dólar australiano também encontrou compradores.

Também apoiando o dólar estava a expectativa de que o Federal Reserve aceleraria a redução de seu programa de compra de títulos quando se reunisse na próxima semana, em resposta ao aperto no mercado de trabalho.

Os preços do petróleo aumentaram, impulsionando uma recuperação de cerca de 5% no dia anterior, à medida que as preocupações sobre o impacto da variável Omicron na demanda global de combustível diminuíram.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 0,9 por cento, para US $ 73,7 o barril, depois de fechar 4,6 por cento na segunda-feira.

Os preços do ouro fecharam em US $ 1.778,5 a onça, devido às expectativas de que os dados de preços ao consumidor dos EUA, com vencimento no final desta semana, mostrem uma aceleração da inflação.

(Relatórios de Anshuman Daga) Edição de Sam Holmes e Lycoln Fest.

