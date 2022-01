Ações asiáticas caem com o aumento da receita das empresas de tecnologia nos Estados Unidos

As telas exibindo os preços dos índices de ações e a taxa de câmbio do iene japonês em relação ao dólar norte-americano são vistas após a celebração do Ano Novo marcando a abertura das negociações em 2022 na Bolsa de Valores de Tóquio (TSE), em meio à pandemia de coronavírus (COVID-19), em Tóquio, Japão, 4 de janeiro de 2022. Reuters / Issa Kato

HONG KONG (Reuters) – As ações asiáticas caíram na quarta-feira após uma sessão mista em Wall Street, com o aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA pesando sobre as empresas globais de tecnologia e empurrando o dólar para uma alta de cinco anos em relação ao iene japonês.

Os rendimentos dos EUA subiram na terça-feira, com os investidores em títulos se preparando para aumentar as taxas de juros do Federal Reserve até o meio do ano para conter a alta inflação.

O índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (MIAPJ0000PUS.) Perdeu 0,8%, enquanto o índice Nikkei do Japão perdeu (.N225) Mudou pouco.

Os futuros de ações dos EUA também caíram, com o S&P 500 e-minis caindo 0,25% e o Nasdaq e-minis perdendo 0,4%.

“Do ponto de vista da Ásia, é um pouco mais um tom de risco porque é um daqueles dias em que rendimentos mais altos dos títulos são uma coisa ruim e, embora reflita um histórico mais forte dos EUA, tende a ser mais favorável ao dólar do que doméstico “, disse Rob. Carnell, Chefe de Pesquisa da Ásia-Pacífico do ING:“

“Mas é muito volátil e amanhã podemos voltar a pensar que retornos mais altos refletem um cenário global mais forte”, disse Carnell.

Ele disse que as quedas durante a noite no Nasdaq devido aos rendimentos mais elevados pesaram sobre os mercados de ações asiáticos, dada a maior importância das ações de tecnologia na região.

Ações de tecnologia listadas em Hong Kong (.HSTECH) Perdeu 3,7% no início do pregão, enquanto no Japão, a Nintendo (7974.T) E caiu 1% e na Coreia do Sul, Samsung (005930.KS) Caiu 2% à frente de seus resultados trimestrais. Consulte Mais informação

As ações dos EUA foram misturadas na terça-feira com o índice Nasdaq de alta tecnologia (décimo nono) Perdeu 1,3%, embora rendimentos mais altos impulsionaram os bancos e nomes da indústria ajudaram o Dow Jones Industrial Average (.DJI) Para um fechamento padrão e S&P 500 (.SPX) Para tocar o nível mais alto durante o dia.

Os títulos dos EUA de cinco anos, que refletem as expectativas de um aumento nas taxas, atingiram seu nível mais alto desde fevereiro de 2020, depois que os rendimentos dos títulos dos EUA de dois anos atingiram seu nível mais forte desde março de 2020 na segunda-feira.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA em 10 anos atingiram uma alta de seis semanas na terça-feira e estavam em 1,657%.

A ata da reunião de dezembro do Federal Reserve, marcada para 1900 GMT, pode confirmar a nova sensibilidade dos formuladores de política dos EUA à inflação e sua disposição de apertar a política.

“O mercado agora está especulando que um aumento nas taxas de março será possível quando o Fed parar de comprar ativos, então os rendimentos aumentam”, disse Edison Bohn, analista-chefe de mercado da Saxo Markets em Hong Kong.

Ele disse acreditar que as quedas nas ações de tecnologia durariam pouco, enquanto retornos mais altos ajudariam as ações dos bancos.

As ações do HSBC listadas em Hong Kong subiram 2,3% na quarta-feira, apesar da empresa chinesa de gestão de inadimplência Huarong (2799.HK) Perdeu 40% ao retomar a negociação após a suspensão.

Nos mercados de câmbio, o iene estava em 116,7 por dólar, depois de cair para uma baixa noturna de 116,34, a menor desde março de 2017.

Com a ampla expectativa de que o BoJ se atrasará, se não o último na lista de espera para aumentar as taxas de juros, a diferença entre os rendimentos dos EUA e do Japão está aumentando, prejudicando o iene.

O euro também ficou em uma posição fraca, com o Banco Central Europeu provavelmente desacelerando no aumento das taxas de juros. Como resultado, o índice do dólar que acompanha o dólar contra seis pares estava em 96,272, a extremidade mais forte de sua faixa recente.

Os preços do petróleo caíram na quarta-feira, perdendo alguns dos ganhos da sessão anterior. Os futuros do petróleo Brent caíram 0,3 por cento, para $ 79,73 o barril, após chegar a $ 80,26 o barril, enquanto os futuros do petróleo US West Texas Intermediate perderam 0,3 por cento, para $ 76,75 o barril.

O ouro à vista estava em $ 1.814 a onça, estável durante o dia e no limite superior de sua faixa recente.

