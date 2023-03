Acevedo de Portugal supera Crowley da Austrália na corrida Ironman 70.3 em Davao

CEBU CITY, Filipinas – Felipe Acevedo e Sarah Crowley reinaram na categoria Alvio Ironman 70.3 Davao Pro depois que um participante morreu e caiu durante a corrida em Azuela Cove na cidade de Davao no domingo, 26 de fevereiro de 2023.

O português Azevedo terminou a cansativa corrida em três horas, 51 minutos e 10 segundos, enquanto o australiano Crowley cruzou a fita final em 4m20s15.

A corrida consistiu em 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21 km de corrida nas principais rotas da província de Davao.

Atrás do campeão português ficou o sérvio Ognjen Stojanovic em 3m52s29, com o taiwanês Chun Chang fechando os três primeiros com 3m57s13.

campeã feminina

Enquanto isso, na categoria profissional feminina, a americana Lauren Brandon terminou em segundo lugar com 4min22s50, enquanto Lottie Lucas, dos Emirados Árabes Unidos, completou as três primeiras finalistas femininas profissionais com 4min25s10.

Mais de 1.700 triatletas de 46 países suportaram o calor intenso e a competição deste prestigiado evento internacional de triatlo organizado pela Ironman Filipinas e Sunrise Events.

morte, acidente

Apesar do grande sucesso, o Alveo Ironman 70.3 Davao ficou marcado pela morte de um participante, enquanto outro triatleta e um espectador sofreram um grave acidente durante a prova.

Um participante do sexo masculino filipino teria sofrido um ‘ataque cardíaco’ durante a parte de natação da corrida.

De acordo com o comunicado oficial dos organizadores, o participante foi levado a um hospital próximo para tratamento. No entanto, ele sucumbiu ao tratamento.

Esta é a quarta vez que um participante morre durante uma corrida de Ironman 70.3. Em 2009, Miguel Varguez foi o primeiro a morrer durante a corrida Camarines Sur Mesmo durante a prática de natação.

Em 2012, o médico cebuano Ramon Icaña Jr. faleceu durante a parte de bicicleta da primeira hospedagem do evento em Cebu devido a uma embolia pulmonar.

Em 2017, outro triatleta, Eric Nadal Mediovillo, também morreu durante a natação da corrida de Cebu.

“Estamos profundamente tristes em confirmar a morte de um participante da corrida no IRONMAN 70.3 Davao. O atleta precisou de atendimento médico durante a parte de natação da prova e foi levado a um hospital próximo, onde recebeu tratamento. Nossas condolências à família e amigos do atleta e continuaremos a apoiá-los. “Devido à privacidade da família, não temos mais comentários neste momento”, disseram os organizadores do Ironman 70.3 Tao em um comunicado publicado em sua página no Facebook no domingo.

O motociclista atropelou um transeunte

Por outro lado, um participante que passava pelo troço Panabo da prova de ciclismo 90k agrediu um transeunte que transportava garrafas de água que tinham sido retiradas a outros triatletas que passavam pela zona.

O visitante foi levado para um hospital próximo para tratamento, onde ele está em estado crítico.

Um passo inquirer.net O triatleta americano David Smith, 55, por outro lado, recebeu tratamento médico e foi liberado para continuar a corrida.





