JTA – A aquisição da cidadania portuguesa pelo bilionário russo-israelense Roman Abramovich sob a lei de 2015 que deporta os descendentes de judeus sebardianos deportados durante o julgamento reacendeu o debate sobre a legislação.

O site de notícias israelense Ynet informou na semana passada que Abramovich, o principal proprietário e empresário do popular clube de futebol Chelsea em Londres, solicitou a cidadania alegando ser afiliado à comunidade judaica do Porto.

Relatos não confirmados sugerem que alguns membros da família de Abramovich, que agora vivem na Bielorrússia, têm raízes sebáceas.

A Europa Oriental foi anteriormente o lar de milhares de judeus de ascendência sebardiana. Em 1588, os colonos sebartas fundaram a comunidade judaica de Jamosk, no leste da Polônia. Mas o uso da lei por Abramovich provocou críticas e críticas incomuns em Portugal, que é membro da União Europeia.

Na terça-feira, a estação de rádio portuguesa TSF transmitiu uma reportagem do jornalista de investigação Daniel Oliveira acusando a comunidade judaica do Porto de transformar uma “lei justa num “visto dourado”.

Oliveira sugeriu que as relações do Porto entre a comunidade judaica e Abramovich “não eram claras” e que considerava a organização comunal do Porto menos credível na verificação das candidaturas do que a comunidade judaica do grupo lisboeta.

O AbrilAbril, um site de notícias português de tendência esquerdista, publicou um editorial na terça-feira pedindo que a lei da cidadania seja alterada, sugerindo que Abramovich e outros portugueses usem sua influência para mantê-la inalterada.

A comunidade judaica do Porto confirmou que Abramovich tinha pedido a cidadania por 250 euros, ou cerca de 283 dólares. A comunidade judaica de Lisboa tem informações sobre os antepassados ​​de Abramovich há muitos anos, acrescentou a equipa do Porto. Também rejeitou as alegações de que a naturalização de Abramovich era de alguma forma diferente da lei de 2015 e de suas práticas. A comunidade do Porto não respondeu imediatamente às perguntas da JTA sobre a autenticidade dos relatórios do Ynet e de outras publicações de que Abramovich financiou projetos comunitários.

Um membro da comunidade judaica do Porto entra na Igreja de Oração Kaduri Makor Heim no Porto em 2 de setembro de 2016, pouco antes das celebrações do Shabat. (Foto AFP / Miguel Rioba)

A organização do Porto disse à Agência Telegráfica Judaica que agora vê “uma onda de antissemitismo” nas redes sociais após o debate sobre Abramovich.

Um porta-voz de Abramovich não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

No ano passado, o Partido Socialista de Portugal retirou os planos de limitar a lei em meio a críticas de grupos judeus locais. O Congresso Judaico Europeu também se manifestou contra as mudanças.

O governo confiou a duas organizações comunais em Lisboa e no Porto a tarefa de verificar a autenticidade dos pedidos de cidadania, pelos quais cobram centenas de dólares em taxas de processamento. Uma terceira comunidade em Belmonte está a tentar obter o estatuto de teste.

O ministro das Relações Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, disse na quarta-feira que a cidadania de Abramovich foi “feita por lei” e que as críticas a ela eram “irracionais”.

Os dados do ano passado mostraram que pelo menos 76.000 pessoas solicitaram um passaporte português por lei e 23.000 delas foram aprovadas. A Espanha aprovou uma lei semelhante.