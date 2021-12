Abimbola Osondaero, testemunha do julgamento de Josie Smollett, diz que o ator lançou um ataque total

CHICAGO – O homem pelo qual Jussie Smollett supostamente pagou Ajude-o a cometer um crime de ódio Ele testemunhou no julgamento criminal do ator na quarta-feira, descrevendo como ele se envolveu na farsa porque acreditava que a estrela de “Império” poderia ajudar a progredir em sua carreira de ator.

Abimbola Osondaero, 28, disse aos jurados do Tribunal Criminal de Chicago no terceiro dia do julgamento como Smollett dirigiu quase todos os aspectos do alegado ataque falso, de insultos racistas e homofóbicos, ele e seu irmão, Olabingo, tiveram que descer até quem deveria dar os golpes.

Osundairo testemunhou: “Ele deixou claro que queria que eu fingisse que o batia.”

“Concordei em fazê-lo porque, o mais importante, senti que o devia a Josie”, disse Osundairo. “Ele também me deu um papel reserva no Império e também acredito que isso pode ajudar a progredir na minha carreira de ator”.

Abimbola Osundairo testemunhou que Jussie Smollett dirigiu todos os aspectos do suposto crime de ódio no julgamento do ator em 1º de dezembro de 2021. AP Photo / Charles Rex Arbogast

Osundairo e seu irmão Eles estão no centro da experiência emocionante como testemunhas de acusação depois de dizer à polícia que receberam US $ 3.500 para ajudar a ex-estrela de “Império” a organizar um crime de ódio em uma fria noite de janeiro de 2019. A equipe de Smollett negou as acusações e disse que os homens pretendiam atacá-lo.

Smollett enfrenta seis acusações de conduta criminosa por mentir para a polícia e, se for condenado, pode pegar até três anos de prisão.

Abimbola, que também trabalhou no set “Empire”, testemunhou que ele e Smollett se conheceram por meio de amigos em comum em 2017 e no ano e meio seguinte se tornaram tão próximos que passaram um tempo juntos fumando maconha, visitando clubes de strip e dormindo ao ar livre no grande estrela de Streeterville.

Osondaero disse que ajudou Smollett a tentar avançar em sua carreira de ator. AP Photo / Charles Rex Arbogast

Por volta das 9h do dia 25 de janeiro de 2019, Abimbola disse ter recebido uma estranha mensagem de texto de Smollett pedindo sua ajuda “lá” e se ele estava disponível para um encontro “cara a cara” para discussão.

Mais tarde naquela tarde, Smollett pegou Abimbola e, do banco da frente do representante da Mercedes-Benz, o plano nefasto foi traçado, disse ele.

Abimbola disse, referindo-se a uma carta ameaçadora que Smollett alegou ter sido enviada a ele no estúdio “Empire”.

Ele continuou: “Eu estava confuso, parecia confuso e então ele me explicou que queria que eu fingisse que estava batendo nele.” Ele me disse que precisaríamos de outra pessoa para fingir que estávamos batendo nele e disse que meu irmão pode fazer isso? Eu disse sim.”

Então Smollett conduziu Abimbola de volta para sua vizinhança, onde levaram seu irmão.

Osondaero testemunhou que Smollett pediu a ele para “acertar o fantasma”. AP Photo / Charles Rex Arbogast

Abimbola testemunhou: “Ele disse a Ola que queria que fingíssemos que o batíamos e depois repassamos os detalhes do que ele queria que disséssemos e fizéssemos”.

“Ele primeiro mencionou as palavras que queria que disséssemos a ele, como ‘império’, ‘n’ e ‘maga’ e, em seguida, disse que queria que eu o atacasse. Ele queria que eu o socasse, mas ele queria que eu puxasse o soco então eu não iria machucá-lo. ”

“Então ele queria parecer que estava resistindo, então eu deveria dar a ele uma chance de lutar e eventualmente jogá-lo no chão e meu irmão amarraria uma corda em seu pescoço e jogaria alvejante nele.”

Em dez minutos, Abimbola disse aos jurados, os planos foram feitos e um ensaio de dois dias foi feito depois disso.

Do outro lado da sala, Smollett estava com uma camisa azul claro e gravata bordô, sua testa franzida enquanto observava Abimbola testemunhar sobre “funcionamento a seco”

Osondaero disse ao Promotor Especial Dan Webb que Smollett queria obter “imagens da mídia” do ataque. AP Photo / Charles Rex Arbogast

No domingo, 27 de janeiro, um dia antes de o ataque ser agendado, Abimbola disse que Smollett pegou os dois irmãos e os levou para sua vizinhança, onde indicou o local exato onde queria que o suposto trote caísse.

“Ele disse que haveria uma câmera para filmar o ataque falso e queria uma câmera para filmar o ataque falso”, disse Abimbola.

Quando questionado pelo Promotor Especial Dan Webb por que ele queria prender o ataque, Abimbola testemunhou que Smollett “queria usar imagens de câmeras para a mídia”.

Webb perguntou várias vezes a Abimbola por que ele concordou em participar do truque e respondeu que se sentia em dívida com Smollett.

Abimbola disse sobre o momento: “Mencionei a Ola que me sinto em dívida com Josie e que ele me ajudou e pode realmente avançar em nossa carreira de ator e ele concordou primeiro.”

Webb continuou a questioná-lo na quarta-feira.