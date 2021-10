Aaron Boone, técnico do Yankees, “em paz” com o futuro no ar no final da temporada em Nova York

BOSTON – Com o fim da temporada do New York Yankees nas mãos do Boston Red Sox em seu jogo da Major League Wild Card na terça-feira à noite, os holofotes voltaram-se para o status do contrato e futuro do técnico Aaron Boone com o clube.

Com o contrato de Boone expirando na conclusão da temporada de 2021, seu status de carreira permanece em dúvida.

“Eu não tive nenhuma conversa sobre isso [my contract] Com qualquer um, veremos “, disse Boone depois que os Yankees perderam por 6-2. Eu adoraria estar aqui. Adoro trabalhar com este grupo de jogadores. “

Boone não olhará para trás com carinho pelo jogo de terça-feira se isso marcou o fim de sua gestão com os Yankees. Destruir Gerrit Cole Ele lutou e não conseguiu marcar no terceiro turno antes de ser parado. A ofensiva dos Yankees lutou durante toda a noite contra o início do Boston Nathan EvaldiO Bullpen não manteve a competição de Nova York após a saída de Cole.

Em suas quatro temporadas com os Yankees, Boone bateu um recorde de 328-218 e ajudou a levá-los aos playoffs a cada ano – mas não além do AL Championship Series.

Refletindo sobre esta temporada, Boone notou um aumento na competição no resto de AL.

“A liga diminuiu a diferença para nós”, disse Boone. “Temos que melhorar em todos os aspectos. Porque não são apenas os Red Sox e os Astros agora na nossa liga. Olhe para a nossa divisão, os Rays são uma besta, Toronto, há alguns times no meio que são melhores, melhores, as equipes do Ocidente estão cada vez melhores, as equipes que bloquearam. A diferença está sobre nós. “

Seus comentários geraram uma reação imediata, com fãs do Yankee e do beisebol sugerindo nas redes sociais que o time não jogava nas World Series desde 2009. Essa seca de 12 anos é a terceira mais longa na história da franquia, depois de 17 temporadas de 1903 a 1920 e 13 de 1982 a 1995, de acordo com ESPN Statistics and Information Research.

“Os homens foram esmagados,” Boone disse. “Esta noite foi outra difícil. Já passamos por muitas guerras com os homens daquela sala e temos muitas cicatrizes … Quando tudo termina de repente, o final é realmente difícil.”

estrela da defesa Aaron Judge Dando confiança a Boone quando questionado sobre o motivo do retorno do técnico do Yankees em 2022.

“Há muitas respostas boas sobre isso, além de ser um grande gerente e liderar esta equipe nos últimos dois anos, a vencer mais de 100 jogos, e suas habilidades de liderança equilibradas através de altos e baixos, bons e maus momentos, “Judge disse. New York e usando esses estojos, é um fardo pesado. Mas um cara como Bonnie, um cara que usa isso com orgulho, vai para o trabalho todos os dias e nos prepara da maneira certa, nos mantém motivados e trata os caras quando precisa. Nos últimos dois anos, foi um prazer jogar e lutar por ele todos os dias. Eu posso passar a noite toda explicando porque ainda é gerenciamento. “

Boone disse que sente um apoio incrível dos Yankees, do proprietário Hal Steinbrenner ao gerente geral Brian Cashman. A última vez que um gerente dos Yankees teve permissão para disputar uma quinta temporada sem vencer um ringue no Campeonato Mundial foi em 1922.

Independentemente de seu futuro, Boone manteve o orgulho de seu trabalho como capitão dos Yankees.

“Aconteça o que acontecer, estou em paz”, disse Boone. “Eu sei que posso manter minha cabeça erguida.”