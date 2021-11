A Via Láctea pode ter perdido um monte de galáxias satélites

O espaço ao redor da Via Láctea não está vazio. Está cheio de galáxias anãs – pequenas, fracas e de baixa massa, com apenas cerca de 1.000 estrelas cada.

Isso não é estranho. Sabemos, por meio de nossas observações de outras grandes galáxias, que galáxias anãs freqüentemente se aglomeram nas proximidades e podem ser capturadas no campo gravitacional de um objeto maior.

Selecione os astrônomos até o momento Aproximadamente 60 galáxias menores No entanto, a 1,4 milhão de anos-luz da Via Láctea, é provável que haja muitos outros se escondendo no escuro. A maioria deles parece que está descansando, como moscas de fruta em torno de uma banana.

De acordo com uma nova análise de dados do satélite Gaia, a maioria dessas galáxias é relativamente nova na região – muito nova para orbitar a Via Láctea, pelo menos não ainda, acreditam os pesquisadores.

“Concluímos que, devido às suas altas energias e momento angular incomparáveis, a maioria dos anões não podem ser satélites de longa vida e, se podem ser ligados à Via Láctea, estão no primeiro trânsito, há menos de dois bilhões de anos”, os pesquisadores escrevem em um novo arquivo. papel Foi liderado pelo astrofísico François Hammer, do Observatório de Paris, na França.

Galáxias anãs no espaço ao redor da Via Láctea. (ESA / Gaia / DPAC, CC BY-SA 3.0)

A missão Gaia é um projeto em andamento para mapear a Via Láctea com a maior precisão até então, incluindo as localizações 3D, movimentos e velocidades das estrelas e os objetos nelas (e um pouco fora).

Usando medições dessas propriedades, Hammer e colegas usaram dados do início da terceira edição dos dados de Gaia para calcular os movimentos de 40 galáxias anãs fora da Via Láctea. Em seguida, eles usaram parâmetros como a velocidade 3D de cada galáxia para calcular sua energia orbital e momento angular.

Os resultados foram realmente interessantes – porque mostraram que a maioria das galáxias anãs que deveriam ser satélites da Via Láctea se movem muito mais rápido do que os objetos que orbitam a Via Láctea, como as estrelas de Gaia-Enceladus e a galáxia anã globular de Sagitário.

A Via Láctea desmontou outras galáxias repetidamente ao longo de sua longa história. Gaia-Enceladus, também conhecido como Gaia Sausage, foi classificado há cerca de 9 bilhões de anos. Seus traços permanecem em um grupo de estrelas orbitando em torno de energias relativamente baixas.

A galáxia anã globular está atualmente sendo perturbada pelas forças das marés (gravidade) e se fundindo na Via Láctea, um processo que começou cerca de 4-5 bilhões de anos atrás. Essas estrelas oscilam ligeiramente mais rápido do que as estrelas de Gaia-Enceladus.

Galáxias anãs ainda estão se movendo de forma mais agressiva. A equipe concluiu que isso significa que essas galáxias anãs não podem ficar perto da Via Láctea por tempo suficiente para desacelerar o campo gravitacional da grande galáxia.

Os pesquisadores dizem que esta descoberta pode mudar nossa compreensão das interações entre galáxias anãs e regulares, e as propriedades das galáxias anãs.

É possível que algumas galáxias anãs tenham sido capturadas na órbita da Via Láctea (embora seja impossível dizer qual), mas a questão permanece em aberto.

“A Via Láctea é uma grande galáxia, então sua força de maré é simplesmente gigantesca e é muito fácil destruir uma galáxia anã depois de talvez uma ou duas passagens,” Hummer explica.

Se uma galáxia anã pode sobreviver por muito mais tempo do que isso – como se pensava para as galáxias anãs da Via Láctea – então algo deve ligá-las, como concentrações mais altas de matéria escuraA cola invisível que mantém o universo unido.

A possibilidade de que galáxias anãs contenham uma quantidade surpreendente de matéria escura foi fortemente sugerida antes Suas estrelas se movemisso não pode ser explicado Pela presença de matéria natural sozinha.

As novas descobertas sugerem que a matéria escura não precisa necessariamente ser incluída em nossos modelos dessas galáxias; Pesquisas futuras podem examinar a possibilidade de se eles estão atualmente passando por turbulência das marés com um conjunto mais amplo de parâmetros para usar.

Também é importante notar que os resultados dos pesquisadores não diferem de A papel de 2006 que encontrou o Nuvens de Magalhães pequenas e grandes Eles eram muito mais elevados do que se pensava, com base nos dados do Hubble, indicando que não são satélites da Via Láctea. Parece que este conceito Desde que foi abandonado Pelo menos por alguns pesquisadores.

No entanto, há muito que não sabemos sobre as coisas dentro e ao redor da Via Láctea, e não há absolutamente nenhuma dúvida de que Gaia está mudando nossa compreensão do nosso pequeno canto do universo.

“Graças em grande parte a Gaia, agora está claro que a história da Via Láctea é muito mais do que os astrônomos imaginavam”, O astrofísico Timo Prosti diz: Agência Espacial Europeia.

“Ao investigar essas pistas tentadoras, esperamos extrair capítulos fascinantes do passado de nossa galáxia.”

A pesquisa foi publicada em Astrophysical Journal.