A Terra está no meio de uma bolha de 1.000 anos-luz de “queijo suíço” esculpida por supernovas

a Terra É uma bolha no meio de uma bolha de 1.000 anos-luz de largura com uma superfície densa que dá origem a milhares de estrelas jovens. Os pesquisadores há muito se perguntam por que essa “super bolha” foi criada. Agora, um novo estudo relata que pelo menos 15 poderosas explosões estelares inflaram essa bolha cósmica.

Os astrônomos descobriram pela primeira vez o vazio gigante na década de 1970, conhecido como bolha local, depois de perceber que nenhuma estrela se formou dentro da bolha por cerca de 14 milhões de anos. As únicas estrelas dentro da bolha existiam antes da bolha aparecer ou se formaram fora do vazio e agora estão passando por ele; O sol é um desses invasores. Essa configuração estava indicando que várias supernovas eram responsáveis ​​por esse vazio. Os pesquisadores disseram que essas explosões estelares teriam explodido os materiais necessários para fazer novas estrelas, como hidrogênio gás, à beira de uma vasta extensão do espaço, deixando para trás a bolha local cercada por um frenesi de nascidos nas estrelas.

No novo estudo publicado online em 12 de janeiro na revista temperar a natureza Os pesquisadores mapearam cuidadosamente as regiões de formação de estrelas ao redor da bolha local e, ao fazê-lo, calcularam a rapidez com que a superbolha estava se expandindo. Isso permitiu que a equipe determinasse exatamente quantas supernovas são necessárias para capturar o vácuo cósmico e entender melhor como as regiões de formação de estrelas ao redor do mundo são formadas. via Láctea .

“Ao rastrear as localizações e movimentos de estrelas jovens próximas nos últimos milênios, reconstruímos a história de nossa galáxia vizinha”, disse a pesquisadora Katherine Zucker, pesquisadora do Hubble da NASA no Space Telescope Science Institute em Maryland, ao Live Science.

Expansão da bolha

A bolha local não é uma bola uniforme, pois não se formou com uma única explosão. Em vez disso, é mais como uma bolha irregular criada por muitas supernovas.

“Poderosas explosões de supernovas desencadearam uma onda de choque em expansão, varrendo nuvens de gás interestelar e poeira em uma crosta densa que agora forma a superfície da Bolha Local”, disse Zucker. A onda de choque continua a empurrar a superfície para fora, fazendo com que a bolha se expanda.

Os pesquisadores usaram dados adquiridos pelo Observatório Espacial Gaia da Agência Espacial Européia para criar um mapa 3D da superfície da bolha local e calcular a trajetória das sete principais regiões de formação de estrelas que compõem a “pele” da bolha. As observações também permitiram aos pesquisadores ver o quão rápido o vácuo cósmico está se expandindo, que atualmente é de cerca de 6,4 quilômetros por segundo, de acordo com Declaração de pesquisadores .

“Conseguimos saber o valor Força de empurrão Atualmente na superfície em expansão da bolha local e compare-a com a quantidade de empuxo que deve ser injetada pela supernova para gerar a força de sua expansão”, disse Zucker. Zucker acrescentou que essas supernovas provavelmente se originaram de dois grupos estelares separados ao longo de milhões de anos.

Bolhas de queijo suíço

Os resultados ajudam a avançar nossa compreensão de como as regiões de formação de estrelas são criadas.

“Os astrônomos assumiram por muitas décadas que as supernovas poderiam enxamear o gás nas nuvens densas que eventualmente formam novas estrelas, mas nosso trabalho fornece a evidência observacional mais forte até o momento para apoiar essa teoria”, disse Zucker.

Atualmente, a Terra está no centro da bolha local, disse Zucker, mas não é isso que torna esse local especial. “É uma coincidência que o sol esteja concentrado dentro da bolha”, acrescentou. O Sol estava a cerca de 1.000 anos-luz de distância quando a bolha começou a se formar e entrou nela há apenas 5 milhões de anos.

De acordo com o Princípio Copernicano, que afirma que os humanos não são observadores privilegiados do universo e que a Terra não tem uma posição “especial” na galáxia, a localização do nosso planeta dentro da Bolha Local indica que as superbolhas são provavelmente muito comuns em todo o planeta. a Via Láctea, disse Zucker.

“Achamos que essas bolhas interagem umas com as outras, com regiões de formação de estrelas nas interseções das bolhas”, disse Zucker.

Portanto, a Via Láctea “é muito parecida com queijo suíço amassado, buracos no queijo são soprados por supernovas e novas estrelas podem se formar no queijo ao redor dos buracos criados por estrelas moribundas”, disse a coautora Alyssa Goodman, astrônoma. na Universidade de Harvard, explicou no comunicado.

Passando através

a Sistema solar A equipe descobriu que ele nem sempre ficaria preso nessa bolha. “O sol deve sair da bolha dentro de 8 milhões de anos”, disse Zucker. “Mas neste momento, a bolha pode não estar lá.”

Zucker disse acreditar que a expansão da bolha local está desacelerando e eventualmente desaparecerá após atingir seu tamanho máximo.

“A bolha doméstica está nos estágios finais de sua vida e não continuará a se expandir para sempre, e já se estabilizou em termos de velocidade de expansão”, disse Zucker. “Eventualmente, a bolha local diminuirá o suficiente para se fundir com o gás ambiente geral do ambiente circundante”.

