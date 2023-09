A tentativa de uma traineira de libertar um navio de cruzeiro encalhado na Groenlândia falhou

Vista do Ocean Explorer, um navio de cruzeiro de luxo que transportava 206 pessoas, que encalhou em Albfjord, Groenlândia, em 12 de setembro de 2023. Força Aérea Dinamarquesa/Comando do Ártico/Divulgação via Reuters Obtenção de direitos de licenciamento

HELSINQUE (Reuters) – Uma tentativa de um navio pesqueiro de libertar um navio de cruzeiro de luxo que encalhou há dois dias em uma área remota da Groenlândia fracassou, deixando o navio encalhado com 206 pessoas a bordo, disseram as Forças Armadas Dinamarquesas nesta terça-feira. . Quarta-feira.

O Comando Conjunto do Ártico do Exército Dinamarquês disse que o navio Ocean Explorer estava preso desde segunda-feira na lama e lodo no Parque Nacional Alpfjord, cerca de 1.400 quilômetros a nordeste de Nuuk, capital da Groenlândia.

O grande navio pesqueiro tentou rebocar o navio de cruzeiro durante a maré alta na quarta-feira, mas a tentativa falhou, disse a JAC em comunicado.

O pessoal das Forças Armadas estacionados na Groenlândia examinou o navio Ocean Explorer e conversou com os que estavam a bordo, concluindo que estavam em boas condições.

“A tripulação e os passageiros estão numa situação difícil, mas nestas circunstâncias o ambiente a bordo é bom e todos a bordo estão em boas condições”, disse a JAC.

O navio patrulha da Marinha dinamarquesa Knud Rasmussen deverá chegar ao local de Alpfjord na tarde de sexta-feira, disse o JAC.

“Se tudo correr bem, eles vão ajudar o navio a sair da situação de emergência em que se encontra neste momento. Mas depende de como tudo ficará quando chegarem na sexta-feira, por isso precisamos ver como vai ser”, disse o porta-voz do JAC. disse. Ele disse.

A empresa de cruzeiros australiana Aurora Expeditions disse anteriormente que os passageiros e a tripulação permaneciam seguros a bordo.

“Não há perigo imediato para eles, para o navio ou para o meio ambiente”, disse Aurora, com sede em Sydney, em comunicado.

Fotos tiradas pelos militares dinamarqueses mostraram o Ocean Explorer sentado em águas calmas com o sol brilhando.

A Groenlândia, um território semi-soberano da Dinamarca no Oceano Atlântico Norte, com uma população de apenas 57.000 habitantes, atrai turistas com sua paisagem acidentada e extensa camada de gelo que cobre grande parte da ilha.

