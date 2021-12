A sombra da estátua gigante em homenagem aos deuses agora apareceu

foto : Ore aos deuses

ela era Em 2015 eu escrevi sobre isso pela primeira vez jogo chamado presa dos deusesSaudação de Indy a sombra do colosso. Seis anos depois, com uma mudança de nome ao longo do caminho, o jogo acabou.

Isso era o que parecia na época:

Você vê, ele não foi inspirado por muito sombra do colosso Simplesmente porque foi uma tentativa de alguns fãs Crie sua própria versão dele, usando a linha “Você deve sobreviver aos enormes perigos que enfrenta” no anúncio.

Dois anos depois, e após uma campanha de sucesso no Kickstarter, Os desenvolvedores tiveram que mudar o nome do jogo Depois que a editora Bethesda se opôs ao uso da palavra “Prey” em seu título, já que eles também lançaram um jogo chamado “Prey” no mesmo ano. Foi uma jogada boba se também fosse necessária – você tem que defender legalmente a terminologia da sua marca ou corre o risco de perdê-la – mas sem os recursos para responder, os desenvolvedores do No Matter chegaram a um acordo onde podem manter o logotipo do jogo, mas terá que soletrar Ore aos deuses Cada vez que é escrito.

Em seguida, ele desapareceu por um ou dois anos e reapareceu com um carrinho A construção de acesso inicial que não caiu muito bem e depois desapareceu de novo a ponto de me esquecer completamente dela. Então, hoje foi bom acordar e ver que o jogo está completo e lançado, e agora está disponível não só para PC, mas também para PS5, PS4 e Xbox One.

G / O Media pode obter comissão 98% de desconto StackSocial Aprenda a Codificar o Pacote de Certificação 2022 Aprenda todas as linguagens de programação

Dê a si mesmo os olhos da Matrix ao economizar 98% neste pacote gigante de cursos da StackSocial. Com mais de 270 horas de conteúdo de curso, você terá tudo o que precisa para começar a programar em um pacote elegante.

Aqui está a aparência do jogo em 2021, ou pelo menos o que parece no PlayStation 5. É muito cianose, mas os efeitos ambientais adicionados e truques de iluminação parecem ainda melhores Curtiu isso.