A série Galaxy S21 está recebendo sua segunda atualização do Android 13 com o patch de segurança de novembro

A Samsung trabalha dia e noite para garantir Androide 13 E a Uma interface do usuário 5.0 fazendo o seu caminho para dispositivos elegíveis O mais breve possível. Mas isso custou patches de segurança com a Samsung Está demorando muito mais do que o normal para lançar o patch de segurança de novembro de 2022.

o Galaxy S21 A programação é um exemplo de por que a atualização do Android 13 e One UI 5.0 não aparecerá com o patch de segurança mais recente – a atualização foi lançada junto com o patch de segurança de outubro na maioria dos países. Mas Samsung Agora está trazendo o patch de segurança de novembro para o Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra com a segunda atualização da série Galaxy S21 baseada no Android 13.

Você já tem o Android 13, agora é hora de algumas correções de segurança

Uma nova atualização está sendo lançada para a série Galaxy S21 (não incluindo o Galaxy S21 FE, Que recebeu o patch de novembro de 2022 há menos de uma semana) em mais de dez mercados europeus. Ele vem com a versão do firmware G99xBXXS5DVK1 E inclui o patch de segurança de novembro de 2022. Bem, é isso.

Esta atualização é focada exclusivamente em melhorar a segurança do dispositivo, o que significa que, se você estava enfrentando alguns problemas com a primeira compilação oficial do Android 13 para a série Galaxy S21, provavelmente não os verá corrigidos com a nova atualização de software. Em defesa da Samsung, porém, a atualização do Android 13/One UI 5.0 tem sido bastante estável para a maioria dos carros-chefe que a receberam, então a maioria dos usuários não deve ter motivos para reclamar.

Você pode baixar a atualização de segurança de novembro para o smartphone da série Galaxy S21 pelo ar no telefone dele Configurações » Atualização de Software listar usando Baixar e instalar botão. Como sempre, você também pode contar com arquivo de firmware Se você é um fã de atualizar manualmente para o novo firmware em vez de esperar pelo lançamento over-the-air.

