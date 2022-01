A senhora de St. Louis, Terica Clay, foi acusada de agressão depois de atirar em um funcionário do McDonald’s

uma Missouri Uma mulher acusada de atirar em um McDonald’s Autoridades disseram que um dos funcionários do restaurante foi acusado de acusações criminais.

Terica Clay, 30, de São Luís, foi acusada de agressão em primeiro grau e um ato criminoso armado depois que ela supostamente atirou em um funcionário não identificado depois que uma discussão aumentou sobre um desconto nas batatas fritas, informou a FOX 2 de St. Louis.

O incidente começou inicialmente quando Clay parou o carro e conversou com a vítima, que estava trabalhando na janela do carro, sobre o preço das batatas fritas. Então Clay ameaçou atirar Documentos judiciais, de acordo com o relatório, disse a vítima.

Mais tarde, a vítima explodiu e saiu RestauranteOnde Clay estava esperando. A polícia da Normandia disse que Clay confrontou a vítima e depois bateu e atirou na vítima – tudo em CCTV, FOX 2 mencionado. A vítima foi levada para o hospital com ferimentos leves e foi liberada em seguida.

A FOX 2 informou que Clay estava segurando um título de US $ 150.000, embora uma sessão de corte de títulos esteja agendada para a próxima semana. De acordo com o relatório, Clay não tinha permissão para entrar em contato com a vítima ou ficar a menos de 300 metros da vítima ou do restaurante.