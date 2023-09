A seleção dos EUA lidera o ranking mundial masculino da Fiba, ultrapassando a Espanha

Agência de notícias2 minutos de leitura

O basquete dos EUA voltou ao topo do ranking mundial masculino da Fiba, mesmo depois de não conseguir medalha na Copa do Mundo.

Os norte-americanos inverteram a posição com a Espanha como número um do mundo no ranking atualizado divulgado na sexta-feira, recuperando o primeiro lugar que perderam no final do ano passado. A Espanha é agora a segunda colocada e a Alemanha, campeã do Mundo, saltou oito posições, para a terceira posição na lista global – a melhor da história desse programa.

Os americanos agora certamente manterão a liderança antes das Olimpíadas de Paris, enquanto os Estados Unidos buscam a quinta medalha de ouro consecutiva. A FIBA, órgão regulador do esporte, atualiza seu ranking a cada poucos meses. A atualização de sexta-feira foi o primeiro ajuste no elenco masculino desde fevereiro.

A Espanha ultrapassou os Estados Unidos em novembro de 2022, encerrando uma sequência de 12 anos em primeiro lugar para os americanos.

“O mundo é bom no basquete”, disse Jalen Brunson, central do New York Knicks, à medida que a final da Copa do Mundo se aproximava. “Respeite a todos.”

O ranking da Fiba foi alterado em 2017 para um sistema que leva em consideração apenas os resultados dos últimos oito anos. As medalhas de ouro olímpicas no Rio de Janeiro e em Tóquio pesam na classificação atual, obviamente ajudando depois de fracassos consecutivos na obtenção de medalhas nas duas últimas Copas do Mundo – os EUA terminaram em sétimo lugar na China em 2019 e em quarto lugar em Manila no início deste mês. Eles perderam para a Alemanha nas semifinais e para o Canadá na disputa pela medalha de bronze.

O Canadá subiu nove posições para ocupar o sexto lugar no mundo após conquistar a medalha de bronze, e a Letônia – que chegou às quartas de final em seu primeiro torneio da Copa do Mundo – subiu 22 posições para ocupar o oitavo lugar.

As 10 melhores seleções são Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Austrália (que caiu uma posição, para o quarto), Sérvia, medalhista de prata na Copa do Mundo (que subiu uma posição, para o quinto), Canadá, Argentina (que caiu três posições, para o quinto). ). sétimo lugar depois de não chegar à final da Copa do Mundo), Letônia, França (quatro lugares para o nono lugar) e Lituânia (quatro lugares para o décimo lugar).

O maior escalador no ranking após a Copa do Mundo foi o Sudão do Sul, que ocupava o 63º lugar no ranking mundial antes do torneio e subiu 32 posições, para o 31º.O Sudão do Sul se classificou para as Olimpíadas de Paris depois de terminar a Copa do Mundo como o melhor time. Vencedor da África no torneio.

“Esta equipe é um raio de luz, como sempre digo”, disse o técnico do Sudão do Sul, Royal Ivy, depois que sua equipe conquistou a vaga olímpica em Manila. “Trazemos unidade, camaradagem, amor e amizade a este país.”

A Letónia foi o segundo maior escalador, subindo 22 lugares, e Cabo Verde – que venceu o Campeonato do Mundo – melhorou a sua classificação em 19 lugares, para o 46º.

“Fizemos uma declaração”, disse o atacante cabo-verdiano Will Tavares, nascido em Rhode Island, após a vitória na Copa do Mundo. “Mesmo sendo o menor país, temos muito coração.”

Existem 159 equipes masculinas no ranking da Fiba. O USA Basketball também ocupa o primeiro lugar nos outros três grupos de ranking mantidos pela FIBA ​​– feminino, masculino e feminino, todos por amplas margens.