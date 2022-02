A Saudi Electricity Company responde a alegações de assédio a Elon Musk

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA respondeu aos comentários de Elon Musk . Em uma carta que apresentou na sexta-feira a um juiz federal em Nova York, a Securities and Exchange Commission disse que os repetidos check-ins com a Tesla estão de acordo com as expectativas do tribunal que supervisiona o acordo da empresa em 2018.

Na época, Tesla havia concordado que seus advogados se livrariam preventivamente de alguns dos tweets de Musk depois que uma de suas mensagens chamou a atenção da Securities and Exchange Commission. determinante Ele viu Musk dizer que havia garantido “financiamento garantido” para possuir a Tesla a US$ 420 por ação. Após investigação, a SEC alegou que a carta constituir uma fraudecom Tesla e Musk no final Aprovação para resolver o caso no valor de 40 milhões de dólares.

Mas menos de um ano depois disso, a SEC suspeitou que Musk não estava cumprindo sua parte do acordo, segundo ela. . Em 2019 e 2020, os advogados da agência escreveram para a Tesla para perguntar por que alguns dos tweets de Musk sobre os números de produção e o preço das ações da empresa não foram esclarecidos por seus advogados. A Tesla alegou que essas declarações não estavam cobertas pela política de liquidação.

A Tesla acusou a Comissão de Valores Mobiliários nesta semana de usar seus recursos para conduzir “investigações sem fim e sem fundamento” da empresa e de seu CEO. Também alega que o regulador quebrou sua promessa de distribuir o acordo de US$ 40 milhões aos acionistas da Tesla, uma reivindicação concedida pela SEC. Na carta enviada na sexta-feira, a agência disse que estava trabalhando em um plano para pagar os salários dos acionistas e teria mais detalhes para compartilhar até março. Quanto à investigação “infinita”, a agência disse que “procurou encontrar e consultar os advogados da Tesla e do Sr. Musk para resolver quaisquer preocupações sobre a conformidade da Tesla e do Sr. Musk”.

Não está claro o que acontecerá depois que a Securities and Exchange Commission responder às alegações de Tesla. a revista Relatórios A juíza distrital dos EUA, Alison Nathan, pediu aos dois lados que resolvam sua disputa em vez de pressionar o tribunal a intervir no assunto.