A saga Multiverse da Marvel ganha vida em uma nova jornada na Disneylândia

foto : parques da Disney

Para encerrar a D23 Expo com um estrondo, o Comitê de Parques, Experiências e Produtos da Disney anunciou que Campus da Disneylândia dos Vingadores Você receberá uma nova atração que expandirá a Marvel Studios- Uma área de resort temática com um novo e-flight multiuso. Presidente da Marvel Studios, Kevin Feige Ele estava à disposição para anunciar uma terceira atração que é um conceito totalmente novo.

Nele, o Rei Thanos liderará muitos vilões cujos convidados podem lutar de qualquer lugar e a qualquer momento. Aqui estão alguns conceitos técnicos.

Rei Thanos é quem ganhou. Mas como isso é possível? Porque esta jornada é inspirada nos estágios 4, 5 e 6 do Universo Cinematográfico Marvel, A epopeia do multiverso. Não está claro exatamente qual sistema este voo usará, Mas contará com todos os personagens da Marvel de todos os tempos, todos se unindo para derrotar o Rei Thanos.

Feige disse que alguns dos personagens da imagem ainda não debutaram, Então Fique à vontade para especular.

Esta será a terceira viagem ao Campus dos Vingadores no Disney’s California Adventure. Alguns anos atrás, a Disney anunciou que o passeio (depois do passeio baseado no Homem-Aranha e Guardiões da Galáxia) seria centrado em uma batalha massiva em Wakanda, mas durante o O presidente da Disney Parks, Josh Damaro, disse que quando sua equipe ouviu falar da The Multiverse Saga, basicamente os forçou a voltar à estaca zero, daí o passeio.

Não há informações sobre quando essa atração será aberta, mas isso leva tempo. Estávamos supondo algo como 2025, talvez na época em que a própria Saga do Multiverso chegará ao fim Vingadores: Dinastia Kang E a Vingadores: Guerras Secretas.

Reportagem adicional de Germane Loser

