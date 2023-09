A Ryanair está transportando mais passageiros do que nunca

Inscreva-se no e-mail de viagem gratuito de Simon Calder para obter conselhos de especialistas e descontos para economizar dinheiro Obtenha o e-mail de viagem de Simon Calder

No dia em que a Ryanair relatou o mês mais movimentado da sua história, o ministro do Turismo de Portugal revelou uma recuperação no número de visitantes e nos gastos.

Em agosto, a Ryanair transportou 18,9 milhões de passageiros. A média diária foi superior a 600 mil. Os números mensais da maior companhia aérea económica da Europa foram quatro milhões superiores aos do mês pré-pandémico de Agosto de 2019 – um aumento de 27 por cento.

O número teria sido ainda maior devido à falha no controlo de tráfego aéreo do Reino Unido em 28 de agosto, que levou ao cancelamento de mais de 350 voos – afetando 63 mil passageiros.

O ministro do Turismo de Portugal, Nuno Fazenda, revelou a extensão da recuperação pós-Covid do seu país após o anúncio dos números.

Ele disse O Independente Nos primeiros seis meses do ano, o número de visitantes aumentou 10% em comparação com 2019 – e as receitas do turismo aumentaram 40%.

Em julho, Fazenda afirmou: “As dormidas, os hóspedes dos hotéis e as receitas do turismo aumentaram – o que significa que os primeiros sete meses de 2023 são os melhores meses para o turismo em Portugal”.

O Reino Unido é a principal fonte de visitantes para Portugal. 60 por cento dos visitantes britânicos ficam no Algarve, na costa sul de Portugal, com pico de chegadas no verão.

O ministro disse que estão a surgir novas formas de viajar, com os visitantes do Reino Unido a explorar outras partes de Portugal e a fazer viagens fora de época: “Outra mudança no nosso turismo – os turistas não viajam apenas pelo país, viajam durante todo o ano”.

Julia Low Beau-Chait, executiva-chefe da Advantage Travel Partnership, disse: “As notícias de hoje da Ryanair e do Ministro do Turismo de Portugal demonstram ainda mais a força e a resiliência da indústria de viagens internacionais, e suspeito que este desenvolvimento será acompanhado por muitos outros. Os principais mercados de viagens do mundo serão vistos este ano.

“A recuperação global do setor pós-pandemia tem sido rápida e robusta e continua a demonstrar a importância significativa que as pessoas atribuem às viagens.

“Destaca o valor do turismo como motor económico para todos os destinos e empresas sediadas no Reino Unido que vendem viagens internacionais, tais como agentes de viagens”.

A taxa de ocupação da Ryanair – a proporção de assentos ocupados – foi de 96 por cento em agosto. É a companhia aérea mais segura do mundo em número de passageiros viajando sem acidentes.