A Rússia lança um novo módulo Prichal para a Estação Espacial Internacional

Uma nova espaçonave russa está a caminho da Estação Espacial Internacional.

Feito na Rússia Míssil Soyuz A espaçonave de carga Progress modificada e a nova unidade de ancoragem Pritchall decolam do Cosmódromo de Baikonur no Cazaquistão na quarta-feira (24 de novembro) às 8h06 (horário de Brasília) (1306 GMT).

“Decolagem! Vinte e três anos e quatro dias após o lançamento da primeira unidade em Estação Espacial Internacional“Novo porto de atracação levanta vôo. Foi um vôo perfeito para a órbita”, disse o porta-voz da NASA, Rob Navias, durante a transmissão ao vivo da agência.

A Progress entregará Prichal ao laboratório orbital na sexta-feira (26 de novembro) às 10:26 am EDT (1526 GMT), quando o Prichal irá acoplar de forma independente com o novo módulo polivalente Nauka da Rússia, se tudo correr conforme o planejado. Você pode assistir todo esse trabalho Aqui no Space.com Cortesia da NASA, ou diretamente através da agência espacial .

A Roscosmos lançou o módulo do porto Prichal em direção à Estação Espacial Internacional em 24 de novembro de 2021. (Crédito da imagem: NASA TV)

O Prichal esférico de 4 toneladas (“cais” em russo) tem cerca de 494 pés cúbicos (14 metros cúbicos) de volume interno, De acordo com RussianSpaceWeb.com . Para efeito de comparação, as cápsulas de carga e tripulação SpaceX Dragon contêm 328 pés cúbicos (9,3 metros cúbicos) de volume comprimido.

Prichal tem seis portos de atracação, um dos quais se conectará ao porto terrestre de Nauka na sexta-feira. Os outros cinco estarão disponíveis para espaçonaves visitantes, ajudando a “expandir as capacidades técnicas e operacionais da infraestrutura orbital da parte russa da Estação Espacial Internacional”, a Agência Espacial Federal Russa, mais conhecida como Roscosmos, Livros em uma atualização recente .

Prichal também poderia moldar voos espaciais fora da Estação Espacial Internacional. Suas aplicações incluem “testes estruturais de potenciais assentamentos permanentes no espaço”, de acordo com RussianSpaceWeb.com, que observa que “também poderia servir como um hub. [a] Uma nova base orbital no futuro. “

O Prichal será o segundo veículo russo a chegar à estação em menos de quatro meses. Nauka chegou ao laboratório orbital em 29 de julho e causou um grande rebuliço quando o fez. Os motores Nauka foram lançados de forma não planejada após a atracação, fazendo com que isso acontecesse na Estação Espacial Internacional Gire cerca de 540 graus .

Nenhum dano foi feito neste caso, mas os gerentes da estação espacial sem dúvida esperam que a chegada de Pritchall seja muito menor do que eventos.