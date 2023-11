A Rússia diz que testou um míssil Bulava com capacidade nuclear a partir de um novo submarino Notícias sobre armas

A Rússia anunciou que testou com sucesso um míssil balístico intercontinental capaz de transportar ogivas nucleares a partir de um dos seus submarinos.

O lançamento de domingo ocorre poucos dias depois que o presidente russo, Vladimir Putin, assinou a retirada de sua ratificação do Tratado Global de Proibição de Testes Nucleares, uma medida que Moscou disse ser necessária para alinhá-lo com os Estados Unidos.

O Ministério da Defesa russo disse num comunicado no domingo que “o novo submarino de mísseis estratégicos movido a energia nuclear, Imperador Alexandre III, lançou com sucesso o míssil balístico intercontinental Bulava do mar”.

O míssil, que a Federação de Cientistas Americanos afirma ser projetado para transportar até seis ogivas nucleares, foi lançado de um local subaquático no Mar Branco, na costa norte da Rússia, e atingiu um alvo a milhares de quilômetros de distância, na Península de Kamchatka, na Rússia. extremo Oriente.

O submarino Imperador Alexandre III é um dos novos submarinos nucleares da classe Borei da Rússia, cada um carregando 16 mísseis Bulava, e é mais manobrável e mais silencioso que os modelos anteriores.

Os submarinos da Rússia pretendem ser o principal componente naval das forças nucleares do país e atualmente possuem três submarinos da classe Borei em serviço, mais um em processo de conclusão de testes e mais três submarinos em construção, segundo o Ministério da Defesa.

“O lançamento de um míssil balístico é o elemento final dos testes estaduais, após os quais será tomada a decisão de aceitar o cruzador na Marinha”, disse o comunicado do ministério.

O míssil Bulava de 12 metros (39 pés) foi concebido para ser a espinha dorsal da tríade nuclear de Moscovo e tem um alcance de mais de 8.000 quilómetros (5.000 milhas).

Desde que chegou ao poder em 1999, Putin aumentou os gastos militares e procurou reconstruir as forças nucleares e convencionais da Rússia após o caos que acompanhou a queda da União Soviética há mais de trinta anos.

A invasão em grande escala da Ucrânia por Moscovo prejudicou gravemente as suas relações com os Estados Unidos e a União Europeia, que também ficaram alarmados com o desejo de Putin de intensificar a sua retórica nuclear. Ele disse no mês passado que não estava pronto para dizer se a Rússia deveria retomar os testes nucleares.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em entrevista transmitida no domingo que as relações com os Estados Unidos estão abaixo de zero.

“As relações estão em zero – ou eu diria abaixo de zero”, disse Peskov, mas acrescentou que, em algum momento, os líderes da Rússia e dos Estados Unidos terão de retomar os contactos.

“Putin enfatizou repetidamente que está pronto para qualquer contato”, disse Peskov.

O Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares de 1996 proíbe todas as explosões nucleares, incluindo testes reais de armas nucleares, embora países importantes – incluindo os Estados Unidos e a China – nunca o tenham ratificado.

No início deste ano, a Rússia também suspendeu a sua participação no Novo Tratado START, o último grande tratado de controlo de armas nucleares entre Moscovo e Washington, mas disse que continuaria a respeitar os limites de armas nucleares estabelecidos pelo tratado.