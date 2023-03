A recuperação do mercado está forte, eis o que fazer; 10 ações piscando sinais de compra

Os futuros da Dow pouco mudaram da noite para o dia, junto com os futuros do S&P 500 e Nasdaq, após uma forte sessão do rali do mercado de ações.







Os principais índices registraram fortes ganhos na quarta-feira. As preocupações com os bancos continuaram a diminuir tecnologia de mícron (mo) ofereceu alguma esperança de um fundo nas fichas, apesar do relatório sombrio e das perspectivas de curto prazo.

Várias ações estão piscando sinais de compra, incluindo ações da Micron, Microsoft (MSFT), Shift4Payments (quatro), Mobileye global (MBLY), STMicroeletrônica (STM), Wayne Resorts (onde), reis (DKNG), rambus (RMBS), campeão do horizonte (céu) E um dia de trabalho (dia).

As ações da Microsoft, Rambus, Workday e STM foram além dos pontos de compra tradicionais. MU Stock, Shift4Payments, Wynn, DraftKings e Skyline estão se recuperando de áreas-chave, quebrando linhas de tendência descendentes para entradas iniciais. O estoque da MBLY recuperou níveis importantes.

SKY, Rambus e Wynn Resorts estão em obras Classificação IBD. WYNN Stock e DraftKings estão disponíveis no SwingTrader. As ações da MSFT estão na IBD Long-Term Leaders. As ações STMicro, DraftKings, Shift4Payments e WDAY estão disponíveis em defeito 50. Estoque MBLY está em execução IBD Big Cap 20. O Skyline Champion também foi estoque do IBD para quarta-feira, enquanto o estoque do FOUR foi para terça-feira.

Os bancos regionais não subiram muito esta semana, mas pelo menos não estão caindo. Encurralado a primeira república (FRC) rebote. Como os maiores bancos c. B. Morgan Chase (JPM) E banco americano (bode) se recuperou esta semana depois de atingir mínimos de pelo menos 2023 durante a sexta-feira.

Os investidores devem procurar aumentar a exposição, dado o movimento nos principais índices e ações de primeira linha. Mas não se apresse.

Dow jones futuros hoje

Os futuros do Dow Jones perderam uma fração de seu valor justo. Os futuros do S&P 500 ficaram estáveis ​​e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,1%.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​no mercado de ações em alta no IBD Live

Aumento do mercado de ações

O mercado de ações abriu fortemente em alta, com os principais índices somando ganhos no final da tarde.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1% nas negociações de quarta-feira. O S&P 500 subiu 1,4%, com as ações da Micron sendo uma das de melhor desempenho. O Nasdaq Composite Index saltou 1,8%. Small cap Russell 2000 subiu 1,1%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 0,3%, para US$ 72,97 o barril.

O rendimento do Tesouro de 10 anos ficou praticamente estável em 3,565%.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) aumentou 2,2%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) subiu 1,7%, com as ações da MSFT segurando principalmente, o dia útil também foi um grampo. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) saltou 1,7%, com MU e STMicro ambos componentes do SMH.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(aumento de 3,8% e o ARK Genomics ETF)ARKG) 3,2%.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME(aumento de 1%, enquanto o US Global Jets ETF subiu)aviões) subiu 2,15%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) em 0,8%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(Aumento de 1,5% e Fundo Setorial de Saúde SPDR)XLV) aumentou 0,3%

SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) se recuperaram 1,5%, com as ações do JPM e do Bank of America iguais. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ganhou 1,1%. As ações da FRC, um componente do KRE, subiram 5,6% na quarta-feira e 15,4% até agora nesta semana. Ainda abaixo de 88% em março.

Cinco principais ações chinesas para assistir agora

Análise de rally de mercado

Um dia depois que os principais índices mantiveram o suporte principal, a tentativa de recuperação do mercado de ações ganhou força e superou alguns níveis notáveis.

O Nasdaq Composite liderou o caminho, com um forte salto depois de se aproximar da linha de 50 dias em seus mínimos na terça-feira. O nível de 12.000 se aproxima como o próximo desafio, com o pico da recuperação do mercado em 2 de fevereiro não muito maior do que isso.

O S&P 500 recuou acima do nível 4000 e da média móvel de 50 dias, além de quebrar a linha de tendência descendente.

O Dow fechou acima da linha de 21 dias pela primeira vez desde 6 de março, mas ainda está abaixo da marca de 200 dias. Russell 2000 está se recuperando dos mínimos de sexta-feira de 2023, mas está um pouco distante das linhas de 50 e 200 dias.

O volume de negociação da Nasdaq foi maior do que na terça-feira. O volume na NYSE parece estar aumentando um pouco. O volume de trocas foi menor do que o normal.

Os vencedores lideraram os perdedores decisivos na NYSE e na Nasdaq, com um pequeno aumento nesta semana. No entanto, a liderança de mercado permanece relativamente estreita.

As ações de chips foram alguns dos maiores ganhos na quarta-feira, depois de cair na terça-feira antes do relatório de lucros da Micron. Além das ações da MU, Mobileye, Rambus e STM são fichas que reproduzem sinais de compra intermitentes. Vários outros mostraram movimento ascendente.

As ações da Microsoft e da WDAY estão entre vários nomes de software em território de compra, enquanto as ações da SKY são apenas uma das muitas construtoras que estão se apresentando. Os investidores fazem suas apostas em ações de jogos, como Wynn Resorts e ações da DKNG.

Quatro ações estão entre as poucas ações pagantes que se saem bem, incluindo fio voador (VOAR). Mercado Livre (millie), que tem algumas ações gráficas semelhantes à Shift4, é uma gigante do comércio eletrônico com um próspero negócio de pagamentos.

Enquanto as preocupações bancárias estão diminuindo, os rendimentos do Tesouro não estão subindo. Problemas bancários recentes, mesmo que o pior já tenha passado, provavelmente levarão a menos empréstimos e condições financeiras mais rígidas em geral, desacelerando a economia e reduzindo a necessidade de aumentos de juros pelo Fed. Por enquanto, os mercados estão inclinados para uma parada da taxa do Fed no início de maio. O relatório de inflação do PCE de sexta-feira, a medida de taxa preferida do Fed, pode mudar essa dinâmica.

É hora de comercializar com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que você está fazendo agora

O mercado de ações está ganhando força, pois a crise bancária parece ter atingido o pico enquanto o aumento da taxa do Fed acabou, ou por aí. Os principais índices mostraram uma mistura de resiliência e força nesta semana, enquanto várias ações estão dando sinais de compra.

Portanto, é uma boa ideia começar a adicionar alguma exposição – gradualmente. Se o mercado tivesse pernas de verdade, não demoraria muito para que ele se tornasse um investidor 100%. Se o mercado reverter rapidamente para o fundo ou desaparecer, será mais fácil sair mecanicamente e psicologicamente se você não estiver totalmente comprometido.

Mas é importante estar preparado atualizando suas listas de observação e mantendo contato.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter em @funcionário Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

