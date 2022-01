A reação de Spotify-Joe Rogan se amplia, mas a economia suporta a influência da gigante do streaming

O clamor crescente em torno do Spotify (local) tomou um novo rumo no fim de semana, com pelo menos dois outros artistas prometendo fazê-lo Saindo do palco através do podcast de Joe Rogan – Quem apoiou a gigante da transmissão em um comunicado.

Domingo, Spotify quebrar o silêncio dele Depois que a empresa se recusou a sucumbir ao ultimato de Neil Young de abandonar “The Joe Rogan Experiment” – o podcast mais popular no Spotify – devido à controvérsia sobre sua posição sobre as vacinas COVID-19. A lendária música rock agora será transmitida exclusivamente no SiriusXM, com o cantor e compositor Joni Mitchell e Bruce Springsteen guitarrista Nils Lovegren Eles também pagam para remover suas músicas do Spotify.

Embora o Spotify tenha promovido “regras da estrada” para suas políticas e planeja adicionar conselhos de conteúdo a qualquer episódio de podcast sobre o COVID-19 – e direcionar os ouvintes a um episódio dedicado Centro COVID-19 Para combater a desinformação – a empresa recusou categoricamente convites para “assumir a posição de moderador de conteúdo”.

Podcaster Joe Rogan foi criticado por espalhar informações falsas sobre uma vacina

Em meio ao alvoroço, os dados mostram que o Spotify é impulsionado pela economia cada vez mais lucrativa da transmissão ao vivo, especialmente porque a mídia digital continua a crescer e seu alcance absoluto. Efeitos de controvérsias semelhantes na Netflix (NFLX), Que Eu experimentei uma raiva semelhante por causa dos meus “Cuties” E o especial de comédia de Dave Chappelle, eles tinham Pouco efeito em seu estoque.

de acordo com O último relatório de música do mundo da IFPI, a receita de streaming de assinatura paga aumentou 18,5% em 2020. Espera-se que esse número aumente até 2021.

spotify lidera o caminho, Aquisição de 31% do total de assinantes nos Estados Unidos, seguido pelo Apple Music (AAPL) a 15%, Amazon Music (AMZN) e Tencent (TCEHY) empatado em 13%; musica Youtube (o Google) arredonda os cinco primeiros em 8%.

A receita de streaming cresceu o dobro nos últimos anos, de acordo com o último World Music Report da IFPI

No entanto, a participação de mercado por si só não garante todo o poder das plataformas de streaming. Taylor Swift é mais conhecida por puxar seu álbum “1985”, junto com o resto de seu catálogo do Spotify em 2014, como forma Protestando contra a compensação do artista na era digital.

Swift finalmente voltou à plataforma em 2017, mas problemas semelhantes permanecem nas mentes de músicos que lutam para lucrar com o Spotify. “proporcionalidade” Um modelo em que a mensalidade dos usuários é colocada em um único pote. Esse dinheiro é então dividido e distribuído pelo número total de streams, com o Spotify recebendo aproximadamente 30% da taxa total do assinante.

Os críticos do modelo dizem que ele aliena jovens artistas que não têm o apoio de uma grande marca e tira o poder do consumidor, que não tem voz sobre onde seu dinheiro vai parar.

O modelo também foi acusado de estar desatualizado, criado em uma época em que os hábitos de escuta eram bem diferentes e a transmissão era um pouco sem comprovação.

Avanço rápido por vários anos, e a transmissão ao vivo é uma das principais formas de consumo de áudio. O Spotify tem 381 milhões de usuários em mais de 184 países e mercados.

“O fluxo proporcionou estabilidade… o trabalho tornou-se previsível.”Guillermo Page, CEO e ex-professor da gravadora

Royalties de streaming: em números

De acordo com o Spotify, 184.500 artistas geraram mais de US$ 1.000 em receita em 2020, com 870 artistas faturando mais de US$ 1.000.000.

No entanto, é importante notar que o Spotify não paga diretamente aos seus artistas ou compositores – daí a palavra-chave “criado”. Em vez disso, os pagamentos passam pelos detentores dos direitos (a gravadora, distribuidores, colecionadores ou associações de coleções), que pagam as partes envolvidas.

Embora cada contrato seja diferente, o Spotify diz que paga cerca de dois terços de cada dólar que ganha por meio de assinantes e anunciantes. Ele pagou mais de US$ 23 bilhões em royalties aos detentores de direitos musicais a partir de 2020 (incluindo US$ 5 bilhões somente em 2020, acima dos US$ 3,3 bilhões em 2017).

Para elaborar ainda mais, uma vez que os royalties estão nas mãos dos detentores dos direitos, o dinheiro é então dividido em dois grupos: gravação (gravações de músicas reais) e publicação (direitos autorais para composição e composição, como músicas e melodias).

Embora os direitos autorais geralmente não sejam iguais ao valor das gravações reais, eles ainda geram uma quantidade significativa de receita ao longo do tempo por meio de reprodução de rádio, publicidade, licenciamento de filmes e muito mais.

No entanto, alguns grandes artistas estão elaborando seus negócios lucrativos de forma a superar o atual modelo de remuneração. No mês passado, Bruce Springsteen vendeu suas gravações master e direitos autorais para a Sony Music por um preço Acordo avaliado em US$ 500 milhões.

E em maio passado, o Red Hot Chili Peppers vendeu os direitos de seu catálogo de músicas (A) Você mencionou $ 150 milhões, Seguido por Bob Dylan, que já vendeu mais de 600 direitos autorais para o Universal Music Group em um acordo no valor de mais de US$ 300 milhões. Enquanto isso, Stevie Nicks vendeu a participação majoritária em suas composições por US $ 100 milhões.

“A transmissão proporcionou estabilidade”, disse Guillermo Page, ex-CEO de uma gravadora que trabalhou na Sony e na Universal, ao Yahoo Finance.

“A chave é que o negócio está se tornando mais previsível”, disse Page, que agora é lecionado no programa de música da Universidade de Miami.

Ele acrescentou que os investidores “podem ter confiança no futuro da empresa à medida que ela cresce. E quando isso elimina a incerteza, abre uma nova porta para os investidores entrarem e pegarem esses ativos”.

Por que o Spotify “Cresce”

mínimo? Balões valorizam o fluxo de músicas e gravações que tornam as plataformas essenciais para os artistas.

Nem todos os artistas verão o mesmo fluxo de caixa, e os melhores artistas têm mais poder, mas os novos precisam da exposição que o streaming oferece. Apesar da má imprensa gerada pelas saídas de Young, Mitchell e outros, os especialistas acreditam que o Spotify acabará por ficar “muito bem” a longo prazo.

Ola Sars, fundador e CEO da empresa de streaming de música B2B Soundtrack Your Brand, disse ao Yahoo Finance durante uma entrevista recente que outros gigantes da mídia do YouTube (o Google) para o Facebook (FB) passaram por suas contas públicas quando se tratava de verificação de plataforma – e saíram relativamente ilesos do outro lado.

“Pessoalmente, não acho que os assinantes que pagam o preço saiam da plataforma porque há apenas um programa em disputa…[Spotify] Já passei por isso antes, assim como todas as outras plataformas de mídia, e os consumidores continuam pagando a conta.”

“Esta provavelmente não é a única situação em que certos artistas não gostam de outros tipos de conteúdo… Este seria um trabalho diário para o Spotify.” [and they will handle] É como qualquer outra empresa de mídia daqui para frente.”

