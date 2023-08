A que horas a SpaceX lançará os astronautas da Crew-7 para a NASA em 25 de agosto?

Quatro astronautas de quatro países estão prestes a fazer uma longa viagem ao espaço.

A missão SpaceX Crew-7 será lançada para a Estação Espacial Internacional o mais tardar Sexta-feira (25 de agosto) às 3h49 EDT (0749 GMT) Tem quatro astronautas a bordo. O horário de lançamento pode mudar devido a fatores climáticos ou técnicos.

Você pode assistir transmissão ao vivo No canal da NASA no YouTube começa Quinta-feira (24 de agosto) São 23h45 EST (03h45 GMT de sexta-feira, 25 de agosto). O vídeo continuará até que o SpaceX Crew Dragon chegue à órbita.

A tripulação 7 inclui o astronauta da NASA Yasmine Mokbeli, o astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) Andreas Mogensen, o astronauta da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) Satoshi Furukawa e Konstantin Borisov da agência espacial russa Roscosmos.

Qual é a data de lançamento da Crew-7 com 4 astronautas a bordo?

Os astronautas da missão SpaceX Crew-7 da NASA incluem, a partir da esquerda, Konstantin Borisov (Roscosmos), Andreas Mogensen (ESA), Yasmine Mokbeli (NASA) e Satoshi Furukawa (JAXA). (Crédito da imagem: SpaceX)

NASA planeja executar transmissão ao vivo No canal da agência no YouTube Quinta-feira (24 de agosto) às 23h45 EST (03h45 GMT de sexta-feira, 25 de agosto). A transmissão continuará até que o Crew Dragon seja introduzido na órbita da Terra.

Enquanto o vídeo irá parar, o áudio continuará No canal da NASA no YouTube Até atracar na Estação Espacial Internacional. O vídeo será então retomado no canal principal da NASA no YouTube 12h15 EST (0415 GMT) no sábado, 27 de agosto. Novamente, esse tempo pode mudar dependendo do andamento do trabalho.

Os quatro astronautas da missão Crew-7 da SpaceX para a Estação Espacial Internacional estão dentro do braço de acesso da tripulação na plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy. A partir da esquerda: Konstantin Borisov (Roscosmos), Andreas Mougensen (ESA), Yasmin Mogbeli (NASA) e Satoshi Furukawa (JAX). (Crédito da imagem: SpaceX)

Posso assistir ao lançamento do Crew-7 online?

Você pode assistir transmissão ao vivo no canal da NASA no YouTube, que também aparece no início deste artigo, começando em Quinta-feira (24 de agosto) às 23h45 EST (03h45 GMT de sexta-feira, 25 de agosto).

A duração exata da transmissão é desconhecida neste momento, pois depende da missão e do seu progresso. As coisas podem mudar rapidamente, mas manteremos você informado sobre os principais eventos.

Os quatro astronautas da missão Crew-7 da SpaceX para a Estação Espacial Internacional treinam dentro da espaçonave Crew Dragon. A partir da esquerda: Konstantin Borisov (Roscosmos), Andreas Mougensen (ESA), Yasmin Mogbeli (NASA) e Satoshi Furukawa (JAX). (Crédito da imagem: SpaceX)

Quem anda no Crew-7?

Quatro astronautas viajarão na Crew-7, cada um de um país diferente.

O grupo inclui o astronauta da NASA Yasmine Mokbeli, o astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) Andreas Mogensen, o astronauta da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) Satoshi Furukawa e Konstantin Borisov da agência espacial russa Roscosmos.

Moqbali e Borisov estão fazendo seu primeiro vôo, que fará com que Moqbali se torne o segundo iraniano-americano no espaço, depois da primeira mulher turista espacial, Anousheh Ansari. (A própria Ansari visitou a ISS em 2006.) Mogensen e Furukawa estiveram no espaço uma vez cada e também permaneceram na ISS.