A promoção de 4 de julho da HP é válida agora: 10% de desconto no código de cupom e economias incríveis em PCs e laptops para jogos

HP hospeda arquivos Vendas anuais de 4 de julhoCom alguns descontos incríveis em muitos dos modelos mais recentes de desktops e laptops para jogos equipados com as mais recentes CPUs Intel Alder Lake e placas de vídeo GeForce RTX 30. Para tornar o negócio ainda mais agradável, há até 5% de camadas e 10% de desconto acumulando códigos com esses descontos instantâneos. Estes têm preços competitivos aos preços mais baixos que você verá em outras marcas de jogos em outros lugares, e tudo é respaldado pela garantia de um ano da HP para sua tranquilidade.

Promoção HP 4 de julho

HP 4 de julho um desconto Mesmo se pensarmos que o quarto está em nosso espelho retrovisor, as economias em PCs, laptops para jogos, monitores e fones de ouvido VR ainda estão vivas. Nós vemos em HP

códigos de cupom HP

Ofertas de jogos para PC HP 4 de julho

A HP também tem muitas ofertas excelentes de jogos para PC para a semana de 4 de julho, especialmente quando combinadas com códigos de cupom de 5% ou 10% de desconto. Os modelos elegíveis incluem os computadores para jogos HP Envy e OMEN recém-atualizados 2022. A linha HP Envy é ótima para quem não quer que seu PC pareça um jogo… bem, um PC para jogos. Tem muitos componentes poderosos e personalizáveis ​​sob o capô combinados com uma estética simples. No entanto, se você deseja uma aparência ousada e destacada (e RGB!) e resfriamento superior, convém dar uma olhada na linha HP OMEN. O HP OMEN 25L é um PC para jogos que oferece o poder da série RTX 30 a um ótimo preço. O HP OMEN 40L e 45L são atualizações para a geração anterior de 25L e 30L. Os novos modelos apresentam um volume de corpo maior e ventiladores de entrada duplos (40L) ou triplos (45L) para melhor fluxo de ar. O 45L vai ainda mais longe ao colocar um sistema de refrigeração líquida de 360 ​​mm de diâmetro externamente no topo da chamada “câmara de refrigeração”. Isso permite um resfriamento que rivaliza com os sistemas de bricolage entusiastas. Em termos de componentes, tanto o 40L quanto o 45L estão equipados com o mais recente processador Intel Alder Lake, placa-mãe Z690 e placa de vídeo RTX 30.

Ofertas de laptops HP em 4 de julho

A venda de quatro de julho da HP inclui ofertas de três laptops para jogos. Os notebooks HP OMEN oferecem desempenho de jogo capaz em um pacote fino e elegante. Essas configurações da HP são equipadas com uma placa de vídeo RTX 3060 ou RTX 3070 recomendada para jogos móveis. Uma placa de vídeo menos potente limitará os jogos que você poderá jogar, e uma placa de vídeo mais poderosa provavelmente não será perceptível em termos de desempenho de jogos em 1080p.

Use o código: 10JULY4HP Portátil para jogos HP OMEN de 16 polegadas AMD Ryzen 7 5800H RTX 3070 com 16 GB de RAM, 512 GB de RAM SSD Use o código promocional “10JULY4HP” 19% de desconto $ 1.549,99 Nós vemos em HP Use o código: 5JULY4HP Portátil para jogos HP OMEN de 15 polegadas AMD Ryzen 5 5600H RTX 3060 com 16 GB de RAM, 512 GB de RAM SSD Use o código promocional “5JULY4HP” 23% de desconto $ 1.299,99 Nós vemos em HP Use o código: 10JULY4HP Portátil para jogos HP OMEN de 15 polegadas Intel Core i7-10870H RTX 3060 com 16 GB de RAM, 512 GB SSD Use o código promocional “10JULY4HP” 28% de desconto $ 1.499,99 Nós vemos em HP`

Fone de ouvido HP Reverb G2 VR

O Reverb G2 geralmente é vendido por US$ 599, mas a HP Store tem um desconto de US$ 200. Isso o torna o mesmo preço do modelo Oculus Quest 2 de 256 GB, mas com algumas atualizações significativas sob o capô. O Reverb G2 apresenta a segunda maior resolução de qualquer headset VR com 2160 x 2160 pixels por olho (ainda mais do que a já impressionante resolução de 1832 x 1920), ajuste manual do IPD, um capuz muito mais poderoso que o Quest 2, rastreamento interno e externo que não requer sensores Fones de ouvido externos e extra-auriculares para que não sujem e preservem sua audição surround.

Ofertas de monitores para jogos HP em 4 de julho

Um bom PC para jogos só pode atingir todo o seu potencial se estiver emparelhado com um bom PC para jogos. A venda de 4 de julho da HP inclui alguns grandes descontos em três monitores focados em jogos. Todos esses monitores apresentam tempos de resposta rápidos de 1 ms, taxas de atualização de 165 Hz e painéis IPS de alta qualidade. É claro que eles também serão excelentes telas para estações de trabalho de uso geral.